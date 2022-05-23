英超｜韓國總統尹錫悅祝賀孫興慜　「值得全亞洲球壇慶祝」

熱刺的韓國射手孫興慜以23個入球，與利物浦的穆罕默德沙拿並列21/22球季英超神射手，成為首位贏得英超神射手的亞洲球員。韓國總統尹錫悅在Facebook祝賀孫興慜，指對方贏得英超金靴不只是個人成就，更是一件值得全亞洲球壇慶賀之事。



孫興慜在周日的煞科戰對諾域治梅開二度，累積23個入球，不但創個人球季新高，更與沙拿分享今季英超神射手。今早，韓國總統尹錫悅在Facebook撰文，祝賀孫興慜，他寫：「這是你整個球季全情投入，並為球隊孜孜不倦奮鬥的成果。」他續寫：「這個獎項不是你的個人榮譽，還值得整個亞洲球壇慶祝。」

尹錫悅表示，孫興慜的成就可以為飽受新冠肺炎肆虐的國民帶來希望；他會跟國民一起繼續在卡塔爾世界盃為孫興慜及韓國國家隊加油。