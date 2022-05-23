西甲總結｜維拉利爾贏巴塞進軍歐協聯　護級戰出現戲劇性結果

西甲在周日完成21/22球季所有比賽，維拉利爾在煞科日作客擊敗巴塞隆拿，取得第7名，出戰來屆歐協聯。護級方面，馬略卡及卡迪斯齊奏凱，逃出生天，但CF格蘭納達有球員12碼「宴客」，最後一輪只能跟愛斯賓奴賽和0：0，排尾三降班。



維拉利爾雖然今季打入歐聯4強，但西甲成績不穩，幾乎緣盡下季歐洲賽。在周日的最後一輪聯賽，他們作客聯賽亞軍巴塞隆拿贏2：0，以59分得第7名，獲得歐協聯資格。賽前有機會跟「黃潛」爭一爭的畢爾包，就以0：1不敵西維爾，以55分得第8名，無緣歐洲賽。

西甲其他歐洲賽席位包括皇家馬德里、巴塞、馬德里體育會及西維爾前4名出戰歐聯，第5的貝迪斯及第6的皇家蘇斯達就踢歐霸。

護級方面，賽前格蘭納達得37分，馬略卡及卡迪斯同得36分，3隊之中會有一隊降班。最後，賽前形勢最好兼手握主導權的格蘭納達降班，他們最後一戰對愛斯賓奴，贏波就護級成功，但他們有佐治摩連拿射失12碼，錯失贏波機會，只能跟愛斯賓奴踢成0：0。

至於馬略卡及卡迪斯就齊齊贏波，馬略卡贏奧沙辛拿2：0，而卡迪斯就贏艾維拉斯1：0，最終馬略卡及卡迪斯獲39分，逃出生天，而格蘭納達得38分排尾三，與利雲特及艾拉維斯降班。

至於西甲神射手是攻入27球的皇馬前鋒賓施馬。