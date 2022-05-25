英超｜高普再次榮獲LMA最佳領隊　費格遜「痛苦」地頒獎

利物浦雖然失落英超冠軍，但主帥高普勇奪英格蘭聯賽領隊協會兩項大獎，分別是英超最佳及年度最佳。前曼聯領隊費格遜頒獎時開玩笑，表示感覺「痛苦」，早知當年叫高普去教斯肯索普。



高普贏得今季英超最佳領隊。（Twitter）

高普在費格遜手上，接過由各級聯賽領隊選出的英格蘭年度最佳領隊獎項，這座獎盃名為費格遜獎盃。頒獎時，80歲的費格遜說笑：「真的很痛苦，非常痛苦！在12年前，我叫他要去一間擁有輝煌歷史的球會，我當時應該直接叫他去斯肯索普。」自從高普接掌後，利物浦聲勢如日中天，是歐聯及英超的熱門爭奪者，相反曼聯自9年前費格遜退休後沉淪至今。

這是高普第二次被英格蘭聯賽領隊協會選為年度最佳，上次是2020年。為利物浦贏得足總盃及聯賽盃的高普說：「這是由同業投票選出的獎項，明顯地是你能夠贏到的最重要獎項。在足球世界，我向來不相信個人獎項，這是團體的運動，如果沒有球員支持，我取不到任何成就。這是在於我們團結一致地做了什麼出來。」在周末，高普會領利物浦出戰歐聯決賽鬥皇家馬德里。