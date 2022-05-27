劍擊｜何瑋桁闖重劍世界盃正賽　首圈即遇奧運金牌劍手

男子及女子重劍世界盃分別在格魯吉亞及波蘭上演分站，當中港將何瑋桁打入男重正賽。



大多數劍擊港將都已完成多站外地賽事回港，待6月中的劍擊亞錦賽再赴韓國首爾，但重劍隊在歐洲仍有賽事，當中男子重劍港隊派出兩名港將方凱申及何瑋桁出戰格魯吉亞站個人賽，兩人都由今日（27日）的外圍賽打起；女子重劍隊則有連翊希和李樂敏出戰外圍賽，江旻憓則以種子身份直入明天的正賽。

何瑋桁成功打入正賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

方凱申及何瑋桁分別由小組賽出線，晉身外圍賽資格賽（128強），爭奪32個正賽名額，惟方凱申首圈便以13：15敗予西班牙劍手Gerard Gonell出局。

何瑋桁則先在首圈以13：10擊敗波蘭的Mateusz Nycz，晉級後再以較大比數的15：９挫西班牙的Juan Pedro Romero，取得正賽席位，是他繼今年1月的多哈大獎賽後，再一次打入國際賽正賽。明日首圈，何瑋桁將會遇上強敵——日本劍手山田優，此子是去年在東京奧運助日本奪得男重團體賽金牌的劍手之一，他在2019年亞錦賽更是男重個人賽金牌，不易應付。