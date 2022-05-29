歐聯決賽｜文尼中柱 賓施馬食詐糊 皇馬利物浦半場互無紀錄
撰文：趙子晉
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萬眾矚目的歐聯決賽，竟然因為利物浦球迷未能準時入場，令球賽延遲逾半小時。
利物浦兩名中場大將法賓奴及堤亞高艾簡達拿早前受傷，一度傳出無緣歐聯決賽，主帥高普賽前表示二人已歸隊操練，今仗更出現在正選名單，與隊長佐敦軒達臣扼守中場。皇馬方面，繼續由尖刀賓施馬領銜，配合雲尼斯奧斯及費達歷高華維迪攻堅。
開賽前夕，因為利物浦球迷入場有阻滯，球賽將會延遲15分鐘開賽。根據《天空體育》記者現場報道，當在場球迷得知延遲後，場內傳來不少噓聲。其後傳出場外手持門票的球迷，更指場外更放催淚彈，然後大會再延多15分鐘，香港時間深夜3點30分開賽。
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皇馬早段縮得較後，利物浦取得較多控球權，兩軍踢得相當謹慎，首15分鐘未有射門。16分鐘，阿歷山大阿諾特右路傳中，沙拿快腳一射，高圖爾斯反應快撲出，其後堤亞高及沙拿的射門，同樣被高圖爾斯沒收。
利物浦愈踢愈好，沙迪奧文尼推入大位起腳，高圖爾斯撲到再中柱彈出，再一次為皇馬化解危機。阿諾特再一次在右路推進傳中，沙拿頭槌攻門，惟角度欠奉，高圖爾斯亦一抱入懷。
皇馬上半場零星攻勢，但一次攻勢卻非常有威脅，利物浦防線走甩賓施馬，接應長傳單刀面對艾利臣，冷靜地扣過守衛再起腳，引起禁區內一輪混戰，賓施馬其後射入空門，可惜翻查VAR後越位在先，入球無效。
利物浦正選陣容：
門將：艾利臣
後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑羅拔臣
中場：法賓奴﹑佐敦軒達臣﹑堤亞高艾簡達拿
前鋒：路爾斯戴亞斯﹑沙拿﹑沙迪奧文尼
皇馬正選陣容：
門將：高圖爾斯
後衛：卡華積﹑艾達米列達奧﹑阿拉巴﹑費蘭特文迪
中場：莫迪歷﹑卡斯米路﹑卻奧斯
前鋒：費達歷高華維迪﹑賓施馬﹑雲尼斯奧斯
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