歐聯決賽｜球迷入場有阻滯　開賽延遲15分鐘　兩軍正選陣容出爐

萬眾矚目的歐聯決賽，利物浦與皇家馬德里的正選陣容出爐。



利物浦兩名中場大將法賓奴及堤亞高艾簡達拿早前受傷，一度傳出無緣歐聯決賽，主帥高普賽前表示二人已歸隊操練，今仗更出現在正選名單，與隊長佐敦軒達臣扼守中場。皇馬方面，繼續由尖刀賓施馬領銜，配合雲尼斯奧斯及費達歷高華維迪攻堅。

開賽前夕，因為利物浦球迷入場有阻滯，球賽將會延遲15分鐘開賽。根據《天空體育》記者現場報道，當在場球迷得知延遲後，場內傳來不少噓聲。

因為安全問題，今場決賽延遲15分鐘開賽。（Getty Images）

利物浦正選陣容：

門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑羅拔臣

中場：法賓奴﹑佐敦軒達臣﹑堤亞高艾簡達拿

前鋒：路爾斯戴亞斯﹑沙拿﹑沙迪奧文尼



皇馬正選陣容：

門將：高圖爾斯

後衛：卡華積﹑艾達米列達奧﹑阿拉巴﹑費蘭特文迪

中場：莫迪歷﹑卡斯米路﹑卻奧斯

前鋒：費達歷高華維迪﹑賓施馬﹑雲尼斯奧斯



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