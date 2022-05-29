歐聯決賽｜馬些路不出場當隊長捧盃 9人五奪冠軍追平C朗
撰文：何偉畧
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西甲班霸皇家馬德里破紀錄第14次成為歐洲冠軍，領獎時盡顯心意。
巴西老將馬些路傳聞今季完結後便會離隊，有機會退役。他獲球隊安排戴上隊長臂章，上台為皇馬捧起大耳盃。他與另外8名隊友，同樣第5次奪得歐聯。跟C朗拿度看齊。
皇馬在統計上處於下風，勝在把握寥寥可數的機會，由雲尼斯奧斯祖利亞一箭定江山，1：0力壓利物浦。
馬些路今季逐漸淡出，歐聯僅為皇馬後備上陣3場。球隊敬重這位下月約滿的老臣子，縱使今仗沒有上陣，也讓他成為隊長，最後領取冠軍獎牌，然後代表隊友捧盃。馬些路2007年加盟皇馬，來到第15年，立下許多汗馬功勞，以歐聯計，今回已是第5次捧盃。
除了馬些路，今仗之後再多8人成為五屆歐聯得主，包括賓施馬、加里夫巴利、莫迪歷、卡斯米路、卻奧斯、艾斯高、拿祖費南迪斯及丹尼爾卡華積，同樣為皇馬奪得2014、16、17、18及本年冠軍。若然只計算改制後的歐聯，他們都追上C朗拿度，成為奪冠最多的球員。C朗為曼聯奪得08年冠軍後，為皇馬四奪冠軍。
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