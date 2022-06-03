足球熱話︱越南守門員突變迷途小羔羊　連還犯錯失波被換走︱有片

亞洲足協23歲以下亞洲盃於烏茲別克上演，其中C組由越南鬥泰國的比賽，因一個失波引起熱議。



越南今場開波僅17秒，已憑一記遠射省中守衛笠入先開紀錄。不過戰至34分鐘，泰國便扳平。

中場賓祖文戴維斯（Benjamin Davis）離門廿多碼放「冷箭」，越南門將阮文全接波竟「牛油手」，皮球彈高，阮文全卻誤以為它飛往底線，花了近兩秒搵波，才發現皮球在自己身後，結果落地後飛向球門，阮文全回身撲救不及，皮球已越過白線。

越南U23守門員阮文全犯錯令球隊失波。（網上截圖）

這次失誤令人想起利物浦守門員卡利奧斯，他2018年於歐聯決賽時判斷出錯、將加里夫巴利的遠射撲入自己球門，結果連累球隊輸波。

卡利奧斯該仗踢足全場，惟這次阮文全在犯錯後，隨即被教練調離場，改由隊友關文準把關，結果越南跟泰國踢成2：2，各得1分。

卡利奧斯犯錯除了令利物浦失落當屆歐聯冠軍，也斷送了自己的職業生涯。（Getty Images）

越南守門員犯錯片段由3分16秒開始：