源自香港的美國棒球鬥士　戰勝睾丸癌滿血回歸　再為血統奮鬥

在加州達納角住所附近，祖爾（Connor Kok-Wy Joe）正在悠然自得垂釣。

那是他接受化療期間培養的興趣。

2020年之春，Connor是美職棒洛杉磯道奇的小聯盟球員，剛剛歸隊參加季前春訓，當時27歲的他自覺狀態巔峰，磨刀霍霍誓於球季大展拳腳，並以重返大聯盟為目標。

他不知道的是，癌細胞已開始侵蝕其身體，他已是個睾丸癌病人。

故事在一年多之後以喜劇收場。他說，最感謝全是香港移民的爺爺、嫲嫲、公公、婆婆，蒸魚、炒菜、豉汁排骨，醞釀了整個家族的團結精神，令他得以撐過所有療程。

今天，他把抗癌精神延續下去，更與一個5歲小孩成為真正的「生死之交」。



祖爾是香港移民後裔，在美國職棒譜寫了感動人心的抗癌故事。（Getty Images）

2020年2月20日，不知名的肺炎病毒全球橫行。Connor駕了6小時車，是他自出生以來的最長一次駕駛，從醫院返回住所。

他召集了最重要的家人，宣告：「我患上了睾丸癌。」

25天後，他動手術切除了睾丸的癌灶，卻換來另一個壞消息：癌細胞擴散到肺部，必須化療。明明，一年前，他效力三藩市巨人，人生首次於大聯盟上陣，前途一片光明。

之後3個月，他每兩星期就要住院5天做化療，每次5至6小時。由於疫情，家屬探訪次數大減，帶着虛弱的身軀躺在病床上，Connor只能看Youtube打發時間，他正是這段日子看了無數條釣魚的Youtube影片，因而愛上釣魚。

不幸中之大幸是，癌症纏繞了他5個月，2020年7月20日，醫生表示已經徹底消除癌細胞，Connor正式康復。

「這5個月，我的家人暫停了自己的人生，無私地照顧我、支持我治病，他們是我的一切。」

祖爾確診睾丸癌，當時無法接受。（Connor Joe IG）

祖父母及外祖父母40年代移民美國

Connor擁有亞洲面孔，因為他的祖父母和外祖父母，都是1940年代從香港移民到美國的華人，祖父靠打工「死慳死抵」，終於開了一家洗衣店，後來開餐館致富，甚至買了一棟大廈，再將大廈轉讓套現，拿着資金搬到生活條件較好的加州，Connor就是在這樣的家庭長大。

祖爾和媽媽。（Connor Joe IG）

在加州，Connor的父母擁有兩間餐館Oriental Express和Golden Crown。雖然生活環境改善了，但父母依然親力親為，為孩子樹立了榜樣。Connor說：「他在餐館工作一整天，永遠是最遲下班的人，我人生的頭8年，一直看着爸爸嚴以律己，為家庭付出所有，他的格言是『凡事親力親為』，正因如此，我知道我要怎樣打球。」

至於Connor的嫲嫲和婆婆，則是傳統的「超級廚娘」，煮得一手好菜，每星期的家族飯聚，成為Connor人生中最美麗的回憶，清蒸海上鮮、炒菜、豉汁排骨，一家人的感情，就這樣一頓飯一頓飯吃回來，是以當Connor證實患癌時，他全家總動員輪流照顧，成為其最強後盾。

「特別是已過身的嫲嫲，她身教我什麼是勤、什麼是愛，我要繼承他們的精神，讓他們為我感到驕傲。」Connor在訪問中強調，他的全名叫Connor Kok-Wy Joe：「這個名字是我的驕傲，我希望成為亞裔美國人的燈塔，我感恩今天所得到的成就。」

祖爾病癒後在MLB復出。（Getty Images）

下集：

Connor沒有空口說白話。他病癒後於2020年底加盟科羅拉多洛磯，今季的季前春訓，機緣巧合下認識了一位5歲小孩Kamden，原來Kamden當時與腦癌搏鬥。就在孩子6歲生日前一天，Connor向對方的媽媽送上一段影片作為生日禮物，卻換來痛心又窩心的結局（按此）。