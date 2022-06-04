源自香港的美國棒球鬥士　與腦癌小孩成生死之交　結局痛心又窩心

美國職棒球員祖爾（Connor Kok-Wy Joe）2020年不幸患上睪丸癌，身為香港移民後裔的他，全賴整個家族的支持，終於戰勝癌魔，他說，嫲嫲的蒸魚、炒菜和豉汁排骨，就是他治病、以至整個家族的最強後盾。

病癒後，祖爾加盟科羅拉多洛磯，在小聯盟從頭再來，去年以3A出賽26場9轟及大聯盟63戰8轟的數據，宣告「滿血回歸」，今季亦早於4月已擊出季度首轟。當時他跑回本壘，手上戴了一條藍色的手帶，原來手帶與一名腦癌的5歲小孩大有關係。



上集：緣自香港的美國職棒最強鬥士 戰勝睪丸癌滿血回歸 再為血統奮鬥（按此）

把時針撥回今季的季前春訓。效力科羅拉多洛磯的祖爾，正在春訓營為球迷簽名，他看到一名女士身上的T恤，印有「Warrior Warrior Warrior」（鬥士）的字樣，「Warrior」正是他2020年抗癌時用以支持自己的字句。

不幸的是，「Warrior」也是這名女士的姪兒Kamden與腦癌搏鬥的精神支柱。

作為癌症康復者的祖爾，與一名5歲腦癌小孩結緣。（Getty Images）

祖爾知道那個5歲小孩的經歷後，二話不說要求與孩子見面，兩人更交換了禮物，祖爾向Kamden送上裝備，Kamden則回禮一條手帶，手帶印有「#KAMSTRONG」和「Warrior Kam」字樣，祖爾承諾，以後會每天戴住這條手帶。

祖爾右上戴上粉藍色手帶，作為對Kamden的支持。（Getty Images）

是以，當祖爾於4月9日擊出今季首支全壘打時，他藉着手帶把全壘打送給Kamden。但身在球場的他不知道，Kamden因為左邊面癱被送到醫院，醫生證實，癌細胞已大幅擴散，孩子的生命，已進入以星期計算的最後倒數。

祖爾聞訊後，立即替Kamden安排參觀遊覽球場，讓孩子把握時間與自己喜愛的球員玩樂。在Kamden 6歲生日那天，他還特地拍攝短片發送給Kamden媽媽，作為生日禮物，可惜，換來是一則令人痛心的消息。「他的媽媽說，『謝謝你，但要告訴你的是，他在6歲生日前一天離開了』。」

「打擊比我想像中大。我只認識他幾個月，才見面一次，中間只透過他的媽媽了解病況、送他禮物，但我們建立了深厚的情誼。他的媽媽多謝我，我卻覺得，該是我多謝他，他深深影響了我的人生。」

祖爾此後將繼續戴住「#KAMSTRONG」手帶比賽，把鬥士精神延續下去。