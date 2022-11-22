世界盃2022｜墨西哥對波蘭免費播+ViuTV/NowTV直播賽程

世界盃2022將於今日在卡塔爾舉行，NowTV獲得今屆世界盃的香港區獨家轉播權，NowE會播放賽事，免費頻道ViuTV 99台亦公布了19場免費直播比賽名單，包括兩場8強、4強、季軍戰及決賽。部分香港商場亦會在大螢幕提供免費直播，例如奧海城。

今屆部分賽事在香港時間的晚飯「黃金時段」舉行，超過30場在晚上6時至11時開波，但亦有部分在深夜上演。ViuTV今晚提供一場免費直播，為香港時間今晚12時，C組分組賽，由墨西哥對波蘭。



世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃賽程11.22（01美術製圖）

今晚（22/11）世界盃賽程：

11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯

11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼西亞

11月22日（二）深夜12時：【C組】墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）

11月23日（三）深夜3時：【D組】法國對澳洲

聽晚（23/11）世界盃賽程：

11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞

11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本

11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

11月24日（四）深夜3時：【F組】比利時對加拿大

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

欲了解更多賽程，請往下查看今屆世界盃的背景資料。

（1）世界盃2022日期：

今屆世界盃由2022年11月20日至12月18日。分組賽會由11月20日深夜展開，至12月2日完成。16強淘汰賽由12月3日開始，最後世界盃決賽於12月18日舉行。

（2）世界盃2022開波時間：

世界盃2022於中東國家卡塔爾舉行，香港與卡塔爾有5小時時差，香港快5小時，例如世界盃決賽在卡塔爾時間晚上6時舉行，即時香港時間晚上11時。部分比賽會在香港的晚飯時間舉行，方便大家「睇波送飯」，但亦有部分在深夜時間上演，大家要捱眼瞓睇波。

世界盃頭兩輪分組賽（11月20日至11月28日），分佈於4個時段開波，分別是香港時間晚上6時、9時、深夜12時及深夜3時。

世界盃第三輪分組賽（11月29日至12月2日），分佈於兩個時段開波，分別是香港時間晚上11時及深夜3時。

了解更多：世界盃2022最新分組賽賽程 黃金時段睇英格蘭 附香港開波時間

世界盃16強（12月3日至12月6日），分佈於兩個時段開波，分別是香港時間晚上11時及深夜3時。

世界盃8強（12月9日及10日），分佈於兩個時段開波，分別是香港時間晚上11時及深夜3時。世界盃4強（12月13日及14日），兩場都在香港時間深夜3時舉行。

世界盃季軍戰在香港時間12月17日晚上11時舉行。世界盃決賽在香港時間12月18日晚上11時舉行。

大埔超級城4年前以高端科技為主題，讓球迷以另一角度享受世界盃，不知今年又有沒有商場會播世界盃呢？（資料圖片/大埔超級城提供）

（3）世界盃2022香港直播：

普羅大眾可以經ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如果「波癮」不深，其實不用另外付費。如果你是資深球迷，渴望追蹤大部分以至全部世界盃比賽，則要購買NowTV的世界盃通行證。

香港收費電視台NowTV在8月宣布，將以4K畫質獨家直播全部64場世界盃賽事，而同一集團的免費電視台ViuTV將直播其中19場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。另外，網上娛樂平台NowE亦會播放今屆賽事。

（4）NowTV世界盃2022通行證：

購買NowTV世界盃2022通行證，可以4K畫質觀看全部64場比賽的直播。

NowTV以外，Now E都會提供世界盃直播，有關Now E詳情：世界盃NowE通行證｜提供64場比賽4K直播 一個帳戶兩部裝置同時睇

（5）哪個商場會直播世界盃2022：

荃灣如心廣場、中環街市、奧海城、屯門市廣場、荃新天地

了解更多：世界盃2022免費直播︱如心廣場、中環街市及信和3商場播足64場

（6）世界盃2022參賽球隊及分組形勢：

今屆世界盃有32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、英格蘭、阿根廷、法國、西班牙、比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊已被編入8個小組，踢單循環比賽，贏波有3分，和波各得1分，輸波0分，小組累積分數最高的兩隊晉級16強淘汰賽。

世界盃2022的32支決賽周球隊：

+ 27

世界盃分組形勢詳解｜葡萄牙小組充滿恩怨情仇 英格蘭其實好凶險

卡塔爾世界盃決賽周32強。（Twitter）

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國



世界盃免費直播賽程｜ViuTV提供19場免費比賽 11.20深夜播揭幕戰

（7）世界盃2022分組賽賽程

【第一輪分組賽賽程，以下所有時間為香港時間】

11月20日（日）深夜12時：【A組】卡塔爾對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11月21日（一）晚上9時：【B組】英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）

11月21日（一）深夜12時：【A組】塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）

11月21日（一）深夜3時：【B組】美國對威爾斯

香港的黃金時間上演英格蘭對伊朗。（Getty Images）

11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯

11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼西亞

11月22日（二）深夜12時：【C組】墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）

11月22日（二）深夜3時：【D組】法國對澳洲

大家一放工就要趕回家看美斯！在11月22日晚上6時，阿根廷就會對沙特。（Getty Images）

11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞

11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本

11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

11月23日（三）深夜3時：【F組】比利時對加拿大

日本會在11月23日晚上9時對德國。（Getty Images）

11月24日（四）晚上6時：【G組】瑞士對喀麥隆

11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對韓國

11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）

11月24日（四）深夜3時：【G組】巴西對塞爾維亞

C朗首場比賽會對加納，但香港球迷就可以要捱眼瞓，這場比賽在深夜12時開波。（Getty Images）

世界盃抽籤在多哈舉行。（Getty Images）

【第二輪分組賽賽程，以下所有時間為香港時間】

11月25日（五）晚上6時：【B組】威爾斯對伊朗

11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾

11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11月25日（五）深夜3時：【B組】英格蘭對美國

第二輪分組賽會上演「英美大戰」，如果星期六不用上班的朋友，周五深夜可以一看。（Getty Images）

11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲

11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）

11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

阿根廷會在香港時間深夜對墨西哥，幸好那天是周六深夜，方便香港球迷捱夜睇波。（Getty Images）

11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥

11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）

11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國

分組賽最強戲碼，西班牙大戰德國，將於11月27日深夜上演。（Getty Images）

11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞

11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納（ViuTV免費直播）

11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士（ViuTV免費直播）

11月28日（一）深夜3時：【H組】葡萄牙對烏拉圭

葡萄牙會在第二場分組賽對烏拉圭。（Getty Images）

【第三輪分組賽賽程，以下所有時間為香港時間】

11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾

11月29日（二）深夜3時：【B組】威爾斯對英格蘭、伊朗對美國

荷蘭籤運非常好，抽中最弱的種子隊卡塔爾。（Getty Images）

11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲對丹麥、突尼西亞對法國

11月30日（三）深夜3時：【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥

法國在最後一場分組賽會對突尼西亞。（Getty Images）

12月1日（四）晚上11時：【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥

12月1日（四）深夜3時：【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加對德國

闊別決賽周多年的加拿大，能否創出佳績？（美聯社）

12月2日（五）晚上11時：【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙

12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西

（8）世界盃2022淘汰賽賽程

【16強賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月3日（六）晚上11時：【16強1】A組首名 對 B組次名

12月3日（六）深夜3時：【16強2】C組首名 對 D組次名

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】D組首名 對 C組次名

12月4日（日）深夜3時：【16強4】B組首名 對 A組次名

12月5日（一）晚上11時：【16強5】E組首名 對 F組次名

12月5日（一）深夜3時：【16強6】G組首名 對 H組次名

12月6日（二）晚上11時：【16強7】F組首名 對 E組次名

12月6日（二）深夜3時：【16強8】H組首名 對 G組次名

2018年世界盃的16強，比利時與日本合演一場精彩的比賽，最終比利時贏3：2晉級。（Getty Images）

【8強至決賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】16強5勝方 對 16強6勝方（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】16強1勝方 對 16強2勝方

12月10日（六）晚上11時：【8強3】16強7勝方 對 16強8勝方（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】16強3勝方 對 16強4勝方

12月13日（二）深夜3時：【4強1】8強1勝方 對 8強2勝方（ViuTV免費直播）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】8強3勝方 對 8強4勝方（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

世界盃2022冠軍誰屬，12月18日晚揭曉。（Getty Images）

（8）世界盃2022十大必睇球星

阿根廷球星美斯。（Getty Images）

35歲的美斯（Lionel Messi）是今屆世界盃最具份量的球星，這位阿根廷射手被視為當世球王，7次奪得金球獎，幾乎贏盡冠軍，只差一座世界盃。他的技術超群，擅長盤扭、傳球及射門，能夠在狹小空間下用波，罰球亦有功架。美斯明言今屆會是他最後一次出席世界盃。

葡萄牙球星C朗。（Getty Images）

37歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）是今屆其中一位最多擁躉的球星，這位葡萄牙前鋒以門前把握力見稱，擁有頂級的射門技術及力量，還有足球員罕見的彈跳力，擅長頭槌攻門。C朗是5屆金球獎得主，得獎次數僅於美斯，但他近一年表現下滑，速度已不如巔峰時期，相信這是他最後一屆世界盃。

巴西球星尼馬。（Getty Images）

30歲的尼馬（Neymar）可能是今屆最具觀賞性的球星，繼承森巴足球風格，喜歡用波，腳法精湛，盤扭控球華實兼備，還有一招「彩虹過人」。這位巴西進攻靈魂在球壇的地位一直不如美斯及C朗，多年版視為球壇第3人，如果他今屆帶領巴西奪得冠軍，說不定能染指金球獎。

法國球星麥巴比。（Getty Images）

23歲的基利安麥巴比（Kylian Mbapp）是當今球壇年輕一代的代表，他速度快、突破強、射術佳、埋門冷靜，有力競爭成為美斯、C朗退役後的球壇王者。這位法國前鋒在4年前已經是國家隊主力，帶領球隊贏得世界盃，如果他今屆能夠幫到法國衛冕，相信可以首次贏得金球獎。

英格蘭球星哈利卡尼。（Getty Images）

29歲的哈利卡尼（Harry Kane）是英格蘭的隊長兼頭號球星，他是一位全能中鋒，英格蘭陣中進攻最具威脅的球員，無論是門前把握力，還是墮後組織分波，也是球壇頂尖。他3次贏得英超神射手，但在球會及國家隊都未嘗過重要冠軍的滋味，所以他一定很希望在世界盃捧盃。

比利時球星迪布尼。（Getty Images）

31歲的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）是今屆世界盃最具級數的中場，很有足球智慧，總能看透全局，他的傳球可以如尖刀般撕破對方防線，短傳、長傳、傳中及罰球的落點都很準，為前鋒隊友不斷送上彈藥。這位「世一」中場大師會是比利時今屆爭標的最強武器。

波蘭球星利雲度夫斯基。（Getty Images）

34歲的羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）可能是當今球壇最全能的射手，頭頂腳踢皆能，門前嗅覺一流，而且老而彌堅，最近連贏兩季歐洲金靴獎。不過，波蘭國家隊實力平庸，難以爭標，對羅拔利雲度夫斯基而言，若能帶領波蘭晉級淘汰賽已經是一大成就。

克羅地亞球星莫迪歷。（Getty Images）

37歲的莫迪歷（Luka Modrić）是當今另一位佩得上中場大師名號的人物。他跑動多，覆蓋範圍大，用波也細膩，傳球及遠射頂級。在4年前，他帶領克羅地亞以黑馬姿態殺入世界盃決賽，雖然不敵法國得亞軍，但莫迪歷大獲好評，更突破C朗及美斯的壟斷贏得金球獎。

韓國球星孫興慜。（Getty Images）

30歲的孫興慜是當今球壇的亞洲首席球星，上季贏得英超神射手後，在韓國國內的風頭更加一時無兩。孫興慜體能強，爆發力十足，踢法靈活，擅長突破，勝任翼鋒及前鋒等多個前場位置，更是防守反擊的一大武器。

日本球星久保建英。（Getty Images）

21歲的久保建英是日本隊的翼鋒，雖然身材不高大，但重心低而且速度快，突破力強，腳法細膩，故出道後獲得「日本美斯」的外號。日本分組賽對手強橫，能否突圍入16強，還看久保建英的表現。

（9）世界盃八大冠軍熱門分析

【世界盃2022八大熱門】巴西（Getty Images）

巴西（世界排名第1）

優勢：在南美區外圍賽以不敗姿態取得首名晉級，進攻核心尼馬大熟大勇，鋒線人才濟濟，被視為頂頭大熱

隱憂：中後場老化，後防指揮官堤亞高施華已經38歲，39歲右閘丹尼爾亦有選。

【世界盃2022八大熱門】法國（Getty Images）

法國（世界排名第4）

優勢：在歐洲區外圍賽不敗，首名晉級，而且射手基利安麥巴比更加成熟，有力擔起大旗，被視為冠軍次熱門

隱憂：上屆奪冠兩大功臣尼高路簡迪及保羅普巴受傷缺陣，而且往績上衛冕球隊通常慘淡收場

【世界盃2022八大熱門】阿根廷（Getty Images）

阿根廷（世界排名第3）

優勢：在南美區外圍賽與巴西一樣不敗晉級，頭號球星美斯仍在陣中，他可以豐富經驗領軍

隱憂：美斯雖強，但他已經35歲，未知他的體能是否足以應付密集的賽程

【世界盃2022八大熱門】西班牙（Getty Images）

西班牙（世界排名第7）

優勢：西班牙重視整體踢法，新老交接不錯，上一代球星褪去，新一代帶來活力，柏迪能夠撐起中場

隱憂：鋒線上欠缺可靠的射手，艾華路莫拉達、費倫費利斯等把握力成疑，門將方面也非頂級

【世界盃2022八大熱門】德國（Getty Images）

德國（世界排名第11）

優勢：雖然上屆中了「衛冕魔咒」分組賽出局，但德國向來是大賽專家，在千禧後5屆世界中4屆至少入到4強

隱憂：德國今年的國際賽勝率甚低，經常和波，而在歐國聯僅排小組第3位

【世界盃2022八大熱門】英格蘭（Getty Images）

英格蘭（世界排名第5）

優勢：祖迪比寧咸、布卡約沙卡、菲爾科頓等新一代愈踢愈好，中前場選擇甚多，可以靈活變陣

隱憂：芝維爾及列斯占士受傷缺陣，哈利馬古尼陷於低迷，失去了球會正選；英格蘭近況不濟，在歐國聯戰績差到要降班

【世界盃2022八大熱門】葡萄牙（Getty Images）

葡萄牙（世界排名第9）

優勢：曼城的貝拿度施華及祖奧簡斯路大熟大勇，有力撐起球隊

隱憂：外圍賽表現一般，靠附加賽驚險出線；C朗體能下滑，假如他場場踢足90分鐘可以會有反效果

【世界盃2022八大熱門】荷蘭（Getty Images）

荷蘭（世界排名第8）

優勢：近況不錯，在歐國聯以不敗成績入4強；教練雲高爾經驗豐富，擅長應付大賽；而且鋒線的加普大勇

隱憂：後防核心雲迪積克近半年的球會表現略有下滑，門將人選未能予人信心

（10）足球球賽規例及簡單名詞解釋

正選：每隊最多只能派11個球員上陣比賽，其中一個是門將；在比賽一開始時上陣的11人就是正選球員。

4-4-2/4-3-3：這些數目字是用來形容球隊門將以外球員的排陣，所以數字加起來等於10。以4-4-2為例，第一個數字4是指後防人數，第二個數字4是中場人數，第三個數字2是前鋒數。部分陣式會有4個數字組成，例如4-2-3-1，第二個數字2指防守中場人數，而第三個數字3就是進攻中場人數。

擲毫：賽前球證擲毫，雙方隊長估「公字」，估中的一方決定選擇上半場進攻方向或中圈開球權。下半場雙方會換場，更換進攻方向及中圈開球權。

罰球：球證判處己方球員犯規，對方就會獲得罰球。直接自由球能夠直接攻門，間接自由球則不能直接攻門。

12碼：球證判處己方球員在己方禁區內犯規，對方會獲得12碼。12碼顧名思義，在離龍門12碼之處有個直接射門的罰球，除了主射球員及敵方門將外，其餘球員在主射時都不得身在禁區內。

界外球：皮球出邊界後，如果己方球員最後觸球，對方會獲得界外球，可以用手投擲皮球入場。

角球：當防守球員將皮球清出自己底線，進攻一方就會獲得角球，於角球旗下擺定皮球開波。若果是進攻球員將皮球踢出對方的底線，防守一方就會獲得球門球，由防守方的門將擺定開波。

換人：每場比賽每隊最多可以分3次換5個人，如果比賽進入加時，每隊多獲一個額外的換人機會。被換走的球員不可以再被換入場。

比賽時間：在足球比賽的法定時間上、下半場各45分鐘，中間有約15分鐘的中場休息。

補時：幾乎所有足球比賽都有補時，分別在上、下半場法定時間完結後出現。計算球賽因入球、受傷、換人等情況而停頓的時間後，場邊的第四裁判會在時間完結時舉牌示意補時時間，球證會因應這個時間去補時。

加時：只有必定需要分勝負的淘汰賽比賽才會有加時。如果在下半場法定時間及補時完結後，雙方仍打成平手，比賽就會進入加時。加時設上、下半場，各15分鐘。如今沒有「黃金入球」或「銀球」，無論加時有沒有入球，都要踢足30分鐘。

互射12碼：只有必定需要分勝負的淘汰賽比賽才會有互射12碼。當加時完結後，雙方仍然打成平手，比賽就會進入互射12碼。雙方會先輪流射5輪12碼，入球較多者勝。如果5輪後平手，就會進入「突然死亡」，雙方繼續輪流射12碼，只要有一輪一方射入而另一方射失，射入的一方便勝出。

黃牌：如果犯規性質較嚴重或多次犯規，球證會向該球員出示黃牌作警告。球員領一面黃牌後仍可留在場上作賽。

紅牌：如果犯規嚴重，球證會向該球員直接出示紅牌，球員要即時離場，球隊之後要在踢少一個人下比賽。如果球員累積兩面黃牌，亦會自動變成紅牌。

越位：以最簡單一句解釋，當進攻球員向前半場隊友向前傳球時，接應的隊友比防守方的後衛更接近防守方的底線，那就是越位。

（11）香港常用足球術語解釋

門將類：

鋼門：形容門將穩如泰山，甚少失波

大細龍門：射門入網前穿過門將的胯下，球員的胯下被稱為細龍門

彈琵琶：門將想抱住皮球，但誤將皮球打到身前或兩邊

痾蛋：門將蹲身接地波，手滑讓皮球從胯下漏入龍門

牛油手：門將手滑，接不實皮球

雙龍出海：雙槌打出皮球

射門類：

熨射：利用腳內檔射門

笠射：笠過對方門將的射門

勁射：力量強勁的射門

篤射：利用腳尖射門

抽射：擺動大腿抽向皮球的射門

拉弓：抽射前的動作，射門腳向後拉

腳趾尾拉西：難以用文字描述，直接睇片

執死雞：門將撲出射門後，進攻球員在門前輕鬆加多腳射入

炒飛機：射門偏離目標嚴重高出，同義詞有射到9樓咁高

炒波底：射門時踢中皮球底部令皮球高出，大部分情況會變成炒飛機

浪射：不理會自己或隊友時機及位置胡亂射門，通常結果都是炒飛機

獨食：經常浪射的球員

倒掛金勾：難以用文字描述，直接睇片

梅開二度：一個球員在一場比賽中攻入兩個入球

帽子戲法：來自英文「hat trick」翻譯，指一個球員在一場比賽中至少攻入3球

大四喜：一個球員在一場比賽中攻入4個入球

單刀：進攻球員引球推進，身前沒有防守球員能攔截，單對單面對對門將攻門

單刀橫傳：在單刀的情況下沒有攻門，選擇橫傳給隊友

擺烏龍：防守球員誤將皮球踢入自己龍門

食詐糊：入球被判無效

世界波：非常精彩的入球

死角入：龍門4個角落，指入球角度刁鑽

網仔入：指龍門兩側的球網，亦有入球角度刁鑽的意思

香蕉球：來自碧咸的罰球，指射門路線的弧度如香蕉一樣彎過人牆

落葉球：C朗招牌式射罰球的方法，射門急勁但到門前會改變方向下沉，但這種射法的結果大多是炒飛機

射空龍：門將失位，進攻球員可以面對沒有門將把守的龍門射門

動作類：

插水：與對方球員沒有接觸下倒地博犯規

插水式頭槌：與插水沒有關係，形容飛身衝頂頭槌

底線傳中：在貼近底線位置將皮球傳入中路龍門口

底線傳底：打算底線傳中，結果失誤傳出底線

收山腳：粗野凶狠的攔截，去勢想踢到對方重傷而令對方可能結束球員生涯

醫院波：形容傳球不太到位，令接應的隊友面對對方的攔截

通坑渠：皮球通過對方球員的胯下

窩利：來自英文「volley」翻譯，指踢向凌空的皮球

撐龍舟：用頭槌將皮球頂向後方

食波餅：被高速的皮球省中面部

斬波：大腳高波長傳

推右走左：一種盤球過人的方式，面對防守球員時，控球球員的傳球先經過防守球員一側的空位，接着跑過防守球員的另一側，接回自己的傳球；按情況會變為推左走右

畀波過唔畀人過：防守球員面對推右走左時失位，阻礙進攻球員前進的犯規動作

後腳：用腳後跟傳球或射門

踩波車：控球失誤，踩在皮球上失平衡

有鬼：有防守球員趕到，即將進行攔截

戰術類：

泊大巴：全隊死守，出自摩連奴，指所有球員塞在禁區，像泊了一架大巴在龍門口

9-0-1：泊大巴的近義詞，但多一點進攻性，9個球員防守，1個球員在前面等待進攻

高Q大棍：過去英格蘭常用的戰術，進攻組織簡單，通常指後場大腳斬上去給前鋒

燒味足球：高Q大棍的同義詞，指一支球隊不斷斬波

其他類：

魚生粥：僅僅熟的意思，指險勝對方

五五波：一半一半，可指兩隊實力接近，亦可指雙方球員爭波時成功機會均等

黑哨：指球證執法不公，偏袒其中一隊

4-4-2-4：黑哨同義詞，4-4-2是足球常見陣式，而4-4-2-4最後一個「4」是指裁判，意思為場上4名裁判都屬於其中一隊的隊員

濕手巾：好扭得，形容一位經常上腳盤扭的球員

例行公事：指該場比賽的勝負對排名或晉級形勢無關

風流波：通常形容踢例行公事的球隊，欠缺爭勝心

（12）世界盃球星港式花名

C朗拿度：牙朗、丙朗、球玉

未能考據牙朗的來源，而丙朗的「丙」來自C，A為甲，B為乙，C為丙。至於球玉的意思為球王多一點，諷刺C朗常常靠12碼入波及插水博12碼，12碼另一中文譯名為點球

美斯：美欺、小花

美欺的來源相信跟拖舟、享利相同，與速成打字易打錯有關。美斯出道以來長時間效力巴塞隆拿，曾被球迷稱為溫室中的小花，故有此外號，但他已經轉會巴黎聖日耳門。

尼馬：屁馬

源頭與美欺相似，與速成打字易打錯有關，或者後來有人不喜歡其愛插水的風格，續以這個負面字眼稱呼他。

蘇亞雷斯：哨牙蘇、咬人蘇

原因簡單，他有哨牙，加上一而再在球場上咬人。

哈利馬古尼：麥麥送、麥龜

近一兩季表現低迷，常向對手送大禮，為對手送上3分，故獲得麥麥送的外號。他的名字音譯像麥龜，而龜也可以視為形容他的轉身慢。

麥巴比：麥總

麥巴比與巴黎聖日耳門續約後，傳獲得球會人事任命的大權，如高層一樣，故獲麥總這個外號。

夏薩特：夏世三

夏薩特有一季踢車路士時表現優異，被視為美斯及C朗後的球壇第三人，故有夏世三的外號，但他這樣的表現只維持一季。

雲高爾：敢帥

這個花名來自他執教曼聯期間，相信是因為他「乜都敢講、乜都敢做」。

加里夫巴利：大聖爺

有段時間外表似《西遊記》的孫悟空，而且他當打時速度甚高如同用上筋斗雲

利辛度馬天尼斯：地面屠夫

效力阿積士時獲得外號阿姆斯特丹屠夫，但今季加盟曼聯後被質疑身材矮小難以應付高波，遭香港球迷改為地面屠夫。

奧祖亞：墨西哥Sam哥、墨西哥吳鎮宇

墨西哥門將奧祖亞外表酷似香港藝人吳鎮宇，而吳鎮宇在電視劇《衝上雲霄》的經典角色名為Sam哥，故被香港球迷改為墨西哥Sam哥。

4年前的Facebook post！吳鎮宇又真係幾似奧祖亞。

（12）世界盃2022主題曲