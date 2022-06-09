英超轉會︱利物浦為何願出手買紐尼斯？　由內到外曾獲高普大讚

利物浦願付1億歐元（約8500萬英鎊）收購紐尼斯（Darwin Núñez），令外界感到意外。畢竟紅軍自2018/19贏得歐聯、2019/20奪得英超之後，一路未有作出5000萬歐元以上的重磅收購。

今次他們為何一反常態？一代射手瑟頓形容，紐尼斯正是利物浦一塊「終極拼圖」，他的一項特質，更令他將與沙拿和路爾斯迪亞斯組成威力更強的新三叉戟。



賓菲加前鋒紐尼斯被指勢加盟利物浦。（Getty Images）

球員年代曾與舒利亞組成「SAS」組合為布力般流浪奪得英超冠軍的瑟頓（Chris Sutton），為英國《每日郵報》撰文，指出紐尼斯的空中霸王威力，令他成為利物浦心目中的前鋒完美人選。

他說，網上有很多關於紐尼斯的「球王片」，顯示這位22歲前鋒的球技、創造力，但最令他難忘一點，是他的頂上功夫，「有幸在現場看過他真人作賽幾次，他的制空能力令我印象深刻。」

紐尼斯的頂上功夫獲前輩瑟頓大讚。（Getty Images）

「身高6呎2吋，體重80公斤，任何後衛均難以應付他」，瑟頓稱，正是紐尼斯的頭槌入球領賓菲加擊敗阿積士晉級歐聯8強，對利物浦而言，將會是前線一項新武器。

他指出，上季整個英超沒有球員較阿歷山大阿諾特的傳中次數更多，羅拔臣的數字亦相差不遠，「面對一些防線縮得較後的球隊，尤其是他們作客晏菲路時會採用此戰術，必須要有一些球員能夠爭搶那些放入禁區的皮球。」

紐尼斯歐聯8強在利物浦身上取得兩個入球。（Getty Images）

瑟頓以利物浦主場1：1賽和熱刺一仗為例，「他們傳中46次，是2021/22球季單場傳中次數最多一隊，卻沒有一次能將皮球頂入網內。結果利物浦失去兩分，付上沉重代價。」紅軍再次1分之微飲恨，失落英超聯賽冠軍，歐聯決賽對皇馬，同樣無法攻破門將高圖爾斯把守的大門。利物浦贏得的足總盃和聯賽盃冠軍，兩場決賽均靠互射十二碼取勝，未能取得入球。他認為，「假如紐尼斯來投，可以令利物浦在上述情況下得到優勢，高普便會考慮他值得如此高昂身價。」

紐尼斯在前線可踢左路，也能勝任中鋒位置，上季在歐聯射入6球，當中兩球正是8強對利物浦時取得。當時利物浦領隊高普已對他讚不絕口，「很漂亮的男孩！也是個好球員。很好，很好，當然在此之前我已經知道，但他在我面前與干拿迪艱苦戰鬥，他體格強壯，速度高，射門冷靜，真是很優秀。這種情況下我常在說，如果能保持健康，未來一定大有前途。」