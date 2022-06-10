劍擊亞錦賽｜江旻憓登場16強鬥日本劍手　男佩4將全數闖淘汰賽

相隔兩年，亞洲劍擊錦標賽一連6日在韓國首爾上演，首日率先舉行女子重劍及男子佩劍個人賽。



港隊由江旻憓領銜，與連翊希﹑朱嘉望及陳渭泠一同出戰女子重劍個人賽。江旻憓在小組不敵日本劍手，以4勝1負晉級，將與日本劍手馬場晴菜爭奪16強席位。陳渭泠與連翊希同樣錄得4勝1負，朱嘉望則取得4勝2負，4名港將全數躋身淘汰賽。

朱嘉望以4勝2負晉級淘汰賽。（FIE圖片）

男子佩劍方面，港隊派出何思朗、陳卓謙﹑羅浩天及陳智軒，4人順利躋身淘汰賽，其後再度登場爭逐32強席位。

網上直播港隊爭牌 一文睇港隊名單、賽程及主要對手

港隊亞錦賽名單：

男子花劍：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

女子花劍：鄭曉為、符妤名、張楚瑩、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、黎家俊

女子重劍：江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳渭泠

男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、劉穎怡



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