劍擊亞錦賽｜江旻憓輕取陳渭泠入決賽　衝擊生涯第二個亞洲冠軍

亞洲劍擊錦標賽首日即傳來捷報，江旻憓與陳渭泠攜手殺入4強，為港隊穩袋一銀一銅。兩名港將同屬上線，4強上演內鬥爭入決賽。



江旻憓與陳渭泠在亞錦賽女子重劍8強，分別擊敗來自韓國主場的康永美及宋世羅，並在4強對壘，爭入決賽。

江旻憓陳渭泠齊挫韓劍手晉級4強 港隊穩奪兩獎牌

兩名港隊成員曾經在去年的香港公開賽8強碰頭，當時Vivian以15：13力克隊友。江旻憓今仗首節以1：2落後，次節發力以7：4反超前，其後以15：7輕取隊友，生涯第3度打入亞錦賽決賽，並衝擊成為香港首位兩度稱霸亞錦賽的劍手。

即使陳渭泠不敵隊友無緣決賽，但這名由新西蘭回流的港將，首度參賽已經打入4強，摘下個人首面亞錦賽獎牌。

更多劍擊港隊相關報道：