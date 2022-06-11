亞洲盃外圍賽︱孫銘謙轟處子球　港足贏柬埔寨　相隔5年再兩連勝

香港足球代表隊出戰亞洲盃外圍賽第三圈第二場賽事，於印度加爾各答體育場鬥柬埔寨，靠安永佳及孫銘謙分別貢獻1入球1助攻，加上陳肇鈞飛身頂入，以3：0大勝對手。

這是港隊自2017年10月10日後，相隔5年再取得兩連勝，且在手執6分下，晉級亞洲盃決賽周的形勢相對樂觀。



港隊上仗雖擊敗阿富汗，但賽前有費蘭度跟徐宏傑確診；主教練安達臣也證實，部份球員感到不適，令備戰難上加難。當中守門員位置更是重災區，令球隊需臨時徵召第四名門將伍瑋謙到印度候命。

不過，港隊今場名單仍維持原有3名守門員，並重新以首席門將葉鴻輝把關。余煒廉則取代身體不適、未入大軍名單的馮慶燁，與謝家強鎮守中路，其餘正選人腳跟上場一樣——兩位入球功臣黃威跟安永佳，繼續領銜中前場。

而由前日本國腳本田圭佑帶隊的柬埔寨，去仗不敵印度，今場派出19歲前鋒先真拿（Sieng Chanthea）及出身於法國球會青訓系統的中場布拿士（Boris Kok）等主力，力爭搶分以保住出線希望。

港隊首席門將葉鴻輝重返正選鬥柬埔寨。（HKFA）

孫銘謙上半場一傳一頂 助港隊兩球領先

一如安達臣賽前所料，柬埔寨初段踢得較保守，首15分鐘在港隊壓逼下多次犯錯，惟港隊雖主導形勢，卻未製造太多機會。16分鐘，鞠盈智右路開出罰球，孫銘謙無人看管下迎頂僅僅出界；3分鐘後，孫銘謙禁區內突破引來守衛包圍，推橫予安永佳第一時間左腳抽射破網，助港隊領先1：0。

港隊繼上場之後，再次於上半場中段短時間內拉開比數。21分鐘，孫銘謙門前接應鞠盈智左路開出角球，在被守衛抱住下仍快守門員一步頭槌頂入成2：0，取得其大港腳處子球。

孫銘謙頭槌頂入，取得其大港腳第一個入球。（HKFA）

落後的柬埔寨此時搶回不少控球權，39分鐘，先真拿左路扣過茹子楠後窄位起腳，幸皮球在葉鴻輝改變方向後掠門而過。港隊今場針對柬埔寨球員矮小身型，多用兩翼傳中進襲，完半場前孫銘謙再頭槌攻門，惟角度太正。

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陳肇鈞後備建功 港隊兩連勝

換邊後港隊節奏放慢，且被柬埔寨集中於右路進攻。安達臣60分鐘換走功臣孫銘謙跟茹子楠，安排羅梓駿從右翼移後一格成右閘，並由簡嘉亨跟陳肇鈞入替。調動4分鐘後即收效，安永佳左路崎角位用右腳斬中，陳肇鈞飛身插水式頭槌建功，將比分拋開至3：0。

港足尾段靠葉鴻輝力保不失，結果以3：0擊敗柬埔寨，是球隊相隔1705天後，再次取得兩連勝；對上一次已經要數到2017年10月5日及10日，當時港隊先友賽大炒老撾4蛋，再於2019亞洲盃外圍賽淨勝馬來西亞兩球。

有香港球迷親赴印度打氣。（網上截圖）

陳肇鈞為港隊攻入第三球。（HKFA）

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賽後港足兩勝得6分排榜首，出線形勢相對樂觀，而同組的印度稍後時間才迎戰阿富汗。港隊最後一戰於下周二（14日）對印度，若取勝便肯定以首名出線、事隔54年再殺入亞洲盃決賽周。

若港隊打和或落敗，能否以首名，或6組中首5支最佳次名球隊的資格晉級，則要視乎同組及其他組別最後兩輪的賽果。