劍擊亞錦賽．持續更新｜張家朗蔡俊彥齊大勝　男花全入16強

在韓國舉行的亞洲劍擊錦標賽今日（12日）上演最後一日個人賽，分別有男子花劍及女子佩劍項目。



【13:31】女佩16強，朱詠翹以15：7擊敗泰國的Tonkhaw Phokaew打入8強，如能再晉級便穩奪獎牌；歐倩瑩則10：15不敵韓國強敵Choi Soo Yeon止步。

【12:45】其餘3位男花港將在32強都十分順利，楊子加15：7大勝澳洲劍手Robert Ciccarelli、吳諾弘15：8挫新加坡的Kieren Lock，蔡俊彥亦以15：6輕取菲律賓的Sammuel Tranquilan，4位男花劍手都打入16強。

張家朗會在16強對菲律賓劍手Nathaniel Perez（下午1:40藍色劍道），吳諾弘緊接對中國的許杰（下午2:00藍色劍道），楊子加對中國的吳斌（下午2:00黃色劍道），蔡俊彥對新加坡Neo Wei Kit Max（下午2:00紅色劍道）。

【11:55】張家朗在32強對中華台北的岳哲豪，在較懸殊的身高及實力差距下打得輕鬆，僅花了1分44秒便以15：5淘汰對手，進入16強。

【11:32】女子佩劍32強，歐倩瑩以15：13擊敗哈薩克劍手Karina Dospay，率先打入16強，香港時間下午1:10對韓國劍手Choi Sooyeon（綠色劍道）；朱詠翹15：12擊敗Tatyana Prikhodko晉級，下午1:25再於16強對泰國劍手Tonkhaw Phokaew（綠色劍道）。劉穎怡則以5：15負予烏茲別克的Paola Pliego，無緣進入下一圈。

歐倩瑩（左）出戰亞錦賽。（FIE）

【10:30】男子花劍4位港將都順利由小組賽出線，包括張家朗、吳諾弘、蔡俊彥及楊子加，4人在首圈都輪空，直接進入32強。4位港將在小組賽都表現凌厲，當中張家朗和蔡俊彥均是全勝出線。

32強方面，張家朗會對中華台北劍手岳哲豪（香港時間11:50藍色劍道），吳諾弘對新加坡的Kieren Lock（香港時間12:50藍色劍道）、楊子加對澳洲劍手Robert Ciccarelli（香港時間12:30黃色劍道），蔡俊彥則會鬥菲律賓劍手Sammuel Tranquilan（香港時間12:50紅色劍道）。

【10:15】女子佩劍在林衍蕙因傷缺陣下，由3位港將劉穎怡、歐倩瑩和朱穎翹出戰個人賽，3人都能打入正賽，劉穎怡會先鬥烏茲別克的Paola Pliego（香港時間11:20藍色劍道），歐倩瑩對哈薩克的Karina Dospay（香港時間11:05綠色劍道），朱詠翹同樣鬥來自哈薩克的對手Tatyana Prikhodko（香港時間11:20綠色劍道）。