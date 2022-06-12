劍擊亞錦賽．持續更新｜男花女佩出擊　張家朗1分44秒大勝入16強

在韓國舉行的亞洲劍擊錦標賽今日（12日）上演最後一日個人賽，分別有男子花劍及女子佩劍項目。



【11:55】張家朗在32強對中華台北的岳哲豪，在較懸殊的身高及實力差距下打得輕鬆，僅花了1分44秒便以15：5淘汰對手，進入16強。

【11:32】女子佩劍32強，歐倩瑩以15：13擊敗哈薩克劍手Karina Dospay，率先打入16強；朱詠翹15：12擊敗Tatyana Prikhodko晉級，劉穎怡則以5：15負予烏茲別克的Paola Pliego，無緣進入下一圈。

【10:30】男子花劍4位港將都順利由小組賽出線，包括張家朗、吳諾弘、蔡俊彥及楊子加，4人在首圈都輪空，直接進入32強。4位港將在小組賽都表現凌厲，當中張家朗和蔡俊彥均是全勝出線。

32強方面，張家朗會對中華台北劍手岳哲豪（香港時間11:50藍色劍道），吳諾弘對新加坡的Kieren Lock（香港時間12:50藍色劍道）、楊子加對澳洲劍手Robert Ciccarelli（香港時間12:30黃色劍道），蔡俊彥則會鬥菲律賓劍手Sammuel Tranquilan（香港時間12:50紅色劍道）。

【10:15】女子佩劍在林衍蕙因傷缺陣下，由3位港將劉穎怡、歐倩瑩和朱穎翹出戰個人賽，3人都能打入正賽，劉穎怡會先鬥烏茲別克的Paola Pliego（香港時間11:20藍色劍道），歐倩瑩對哈薩克的Karina Dospay（香港時間11:05綠色劍道），朱詠翹同樣鬥來自哈薩克的對手Tatyana Prikhodko（香港時間11:20綠色劍道）。