亞洲盃︱港足相隔半世紀再闖決賽周　五項因素疫境下仍創佳績

香港足球代表隊自1968年後再次殺入亞洲盃決賽周，球隊今屆關關難過關關過，在逆境下仍成功出線，為香港足球再次帶來希望。



受第五波疫情影響，本地球員練習和比賽都暫停，但港足仍克服難關，為香港足球寫下新一頁。港隊在今屆亞洲盃外圍賽創下佳績，主要有5個關鍵因素。

原因一：賽制



港隊對上一次參加亞洲盃決賽周，當時只有5隊參賽，比賽至2015年仍只得16支參賽球隊，在亞洲球隊實力大增下，港隊均無緣賽事。不過，亞洲盃決賽周自上屆（2019）起將參賽國家或地區擴展至24個，無疑令香港出線機會更高。

港隊受惠於賽制變動及抽籤結果，加上球員發揮出色，再度晉級亞洲盃決賽周。（HKFA）

原因二：籤運



即使上屆亞洲盃決賽周有24隊參賽，港隊結果都未能出線，皆因球隊當時在外圍賽第三圈抽下籤，第一檔次遇上朝鮮，即使是第三及第四檔次，更遇上實力較高的黎巴嫩及馬來西亞，結果只能該屆只能以1勝2和3負完賽，排小組第三出局。

然而今屆港隊籤運有改善，第一檔次避開烏茲別克、巴林及約旦等老對手，遇上該檔世界排名最低（104位）的印度。另一對手柬埔寨，雙方在今屆世界盃外圍賽第二輪已曾同組，當時港隊取得1勝1和；第三檔次的阿富汗，實力也有限。結果港隊在阿富汗與柬埔寨身上取得兩連勝，為出線打下基礎。

傑志晉身亞冠盃16強，令港隊球員注入強心針。（資料圖片）

原因三：傑志參與亞冠盃分組賽



上文提及港隊備戰受疫情所限，然而因傑志4月需出戰亞冠盃分組賽，大軍提前於3月已到泰國集訓，當中包括不少港隊成員，操起了球員的狀態。

港足主教練安達臣當時也把握機會到當地視察球員表現，他曾明言，在今次亞洲盃外圍賽以狀態較好的傑志球員為重心。最終傑志歷史性晉級改制後的亞冠盃16強，安達臣便說過，既然傑志能用逼搶踢出成績，為何香港隊不可以，為球員注下強心針。

港足主帥安達臣帶隊出戰首個大賽，即有意外收穫。（HKFA）

原因四：新教練



挪威籍的安達臣1月才上任，他一改港隊近年穩守作風，堅持大踢高位防守的逼搶足球，強調港隊要變得更有侵略性。

他把握港足提前於5月到泰國集訓跟友賽的時間，爭取球員信任，終成功將戰術在首兩仗外圍賽中展示出來。港隊這兩場罕有地入局較快，在上半場中段已有兩球領先優勢，雖然尾段體能有所下降，但仍能保住勝果，搶得6分。

港隊第一代鋒線組合，值得期待。（HKFA）

原因五：新球員



港隊雖然有外流內地聯賽的球員無法歸隊，卻造就不少新面孔加入，如入籍中堅謝家強對阿富汗時上演地標戰；巴基斯坦裔的簡嘉亨、正選右閘茹子楠等較年輕球員，都是第一次代表香港參加大型賽事。

其實港隊陣中僅得葉鴻輝、王振鵬、黃威、鞠盈智、徐宏傑等人有豐富大賽經驗，包括為港隊取得進帳的安永佳及孫銘謙等新一代鋒將，雖曾參加世界盃外圍賽及東亞足球錦標賽，卻是第一次出戰亞洲盃外圍賽第三圈。

然而正是這種朝氣跟活力，演活出新戰術，為香港隊帶來煥然一新的感覺，成功再勇闖亞洲盃決賽周。