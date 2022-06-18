長池世錦賽｜卓銘浩400自無緣再創港績　偕何甄陶轉戰4X100自接力

世界長池游泳錦標賽今日（18日）展開，港隊派出共10名泳手參賽，首日焦點落在5項自由泳香港紀錄保持者卓銘浩身上，他游出3分58.38秒無緣400米自由泳決賽。



游泳世錦賽今日揭幕，港隊今屆派出5男5女共10名泳手參賽，擁有100、200、400、800與1500米共5項自由泳香港紀錄的卓銘浩，在400米自由泳初賽登場，他游出3分58.38秒，未能刷新自己保持的3分50.53秒港績，排小組第8名的他以總排名第32，無緣決賽。

20歲男飛魚卓銘浩在400米自由泳初賽登場。（資料圖片／李澤彤攝）

香港新蛙王無緣創港績

周日另一男將何甄陶出戰50蝶初賽，游出24.13秒在10人小組中排第2，總排名第38名無緣晉級。他將與卓銘浩、劉紹宇以及林昭光轉戰稍後的男子4X100自接力賽，力爭為港再創佳績。

香港出生的Adam Chillingworth在上月的地中海系列賽，刷新香港男子200米蛙泳紀錄兼奪得銀牌，今日轉戰世錦賽100米蛙泳，在初賽以1分02.91秒完成，以1秒之差無緣打破杜敬謙在2018年創下的1分01.91秒港績。

何甄陶轉戰50蝶，未能刷新由伍棹然創下的23.97秒香港紀錄。（資料圖片／楊宇翹攝）

17歲女飛魚鄭渝（Chloe）在200米個人混合泳初賽第2組率先登場，游出2分16.32秒、10人中排第8，未能以小組前5晉身明日的16強。她將在煞科日（25日）轉戰400米個人混合泳賽事。

她曾在去年6月的長池分齡游泳賽，以2.72秒之差打破何詩蓓在2013年造出的400米個人混合泳香港紀錄。