亞協盃｜港隊中場健康理由退出東方大軍　主帥盧比度：不應冒險

港足後衛茹子楠因健康理由，退出東方龍獅出戰亞協盃的大軍名單。



香港足球代表隊早前於印度參加亞洲盃外圍賽，終相隔54年後重返決賽周。球隊離開印度後在泰國檢測時，有9名球員確診；返港的中場黃威也透露，印度當地衛生環境惡劣，防疫措施「一點也不嚴謹」，令不少球員因水土不服而感不適。

茹子楠於港足首兩場亞洲盃外圍賽均正選上陣，但最後一戰未入大軍名單。（HKFA）

即將出戰亞協盃分組賽的東方龍獅今午公布，有份隨港足參戰的茹子楠以健康理由退隊，將不會參賽。而梁冠聰及費蘭度，則在昨午已抵達武里南與球隊會合。

東方主教練盧比度表示：「由於茹子歸隊時健康及比賽狀態並不理想，經教練團商討後達成共識，從球員健康及球隊角度上，我與茹子都認為他退隊是最好的選擇。我們不應冒這個險，希望他能提前返港，休養及調理好身子，為下季做好準備。」

東方於亞協盃跟理文及臺南市FC同組，爭奪小組首名出線資格，賽事6月24日至30日於泰國武里南中立場上演。東方早前亦公布，中場林柱機跟港足後衛馮慶燁，以個人理由申請提早離隊。