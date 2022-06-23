足球熱話︱C朗愛車撞毀無損度假好心情　跟家人一起大跳扭腰舞

C朗與家人正在西班牙馬略卡度假，他的愛車日前被保鑣撞毀，無損他度假的好心情。他在社交媒體上載短片，與家人一起大跳扭腰舞，施展一身強勁舞技。



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C朗一向是愛車之人，家中車房擁有多部珍貴超級跑車。近日他帶同家人由曼徹斯特前往西班牙馬略卡度假，特別運送心愛的Bugatti Veyron和女友佐真娜的平治G Class到當地駕駛。不料其中一名保鑣駕駛時失控跣胎，撞向一棟住宅物業外牆。

現場圖片可見，這部價值170萬英鎊（約1637萬港元）的超級跑車車頭被撞毀，捱撞的物業外牆跌下大量磚頭，損毀情況頗為嚴重。

C朗與愛車Bugatti Veyron。（Instagram）

姨甥女爆紅網絡

意外發生時，C朗和家人均不在這輛車內，而是乘坐另一部車。這位曼聯球星已承諾向被撞毀物業業主作出賠償。一宗輕微意外，成為全球熱話，不過無損他的好心情，與家人一起投入大跳扭腰舞。

C朗在TikTok上載一條10秒短片，與長子小C朗一起跳舞。他身邊女伴不是女友佐真娜，而是姨甥女Alicia Aveiro。C朗在音樂中腰肢向左扭、向右扭十分投入，短片旋即熱爆網絡，同時令網民對身材火辣的Alicia Aveiro相當好奇。

C朗身材火辣姨甥女：