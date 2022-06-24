西甲宣布終止中國轉播權：維護自身利益　轉播商被指拖欠版權費

西甲聯賽宣布跟中國轉播商終止合作，更追討合共約12億港元的款項。



西甲聯賽日前在官方微轉帳戶宣布，由於中國轉播商新英體育（SuperSports Media）「持續存在的未付款情況」，未能履行合約，所以正式終止合作關係。此外，西甲聯賽更啟動法律程序，聲稱要「維護自身聯賽利益。」

西甲聯賽跟中國轉播商終止合約，圖為效力西甲愛斯賓奴的中國球員武磊。（Getty Images）

據指，新英體育屬於武漢當代明誠文化體育集團旗下，該公司拖欠西甲2021/2022年球季約4500萬歐元（約3.7億港元）的最低保證金，款項本應於今年1月20日到期。

而除了追討以上金額，西甲更根據協議，規定新英體育立即支付1.05億歐元（8.7億港元）違約金。

新一季西甲於今年8月14日開鑼。（Getty Images）

這已經不是首次有歐洲五大聯賽跟中國轉播商終止合約，2020年，由內地蘇寧集團持有的中國網絡媒體PPTV，同樣因拖欠付款半年，被英超賽會終止轉播合約。隨後英超更起訴PPTV，索價2.15億美元賠償；而英超直播權最終改由騰訊體育取得。

西甲暫定於8月14日開季，由於時間倉促，賽會或未能及時跟新轉播商達成協議，令內地球迷有機會錯過西甲賽事。而在內地網民查詢下，西甲聯賽官方微博帳號回應：「請等待後續消息」。