足球轉會｜C朗離曼聯傳個不停　傳羅馬葡萄牙幫發功加入戰團

曼聯失落來季歐聯席位，加上轉會市場處處碰璧，近期經常傳出C朗拿度離開奧脫福的消息。西班牙傳媒先傳C朗將與利雲度夫斯基互換東家，首度轉戰德甲。

謠言未有停下，意大利傳媒又流出另一消息，表示由摩連奴領軍的羅馬有意羅致C朗，把這名葡萄牙球星帶回意甲。



曼聯頭頭碰着黑，去季戰績不濟，未能取得歐聯席位，加上隊內的亂局，即使如今由坦赫格上任，不少球員亦「買你怕」，曼聯至今在轉會市場依然未有收穫。

曼聯轉會市場碰壁不斷，連隊中老大哥C朗拿度亦盛傳有微言，對現況感不滿，更有意再度離開奧脫福。消息一出，各地傳媒亦有不同消息，例如西班牙《阿斯報》透露C朗將與利雲度夫斯基驚天對調。

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C朗拿度在曼聯經歷一個失望的球季後，再度傳出離開奧脫福的消息。（資料圖片／Getty Images）

關於C朗拿度的轉會消息，只有多或更多，意大利方面日前亦發功，羅馬舊將柏魯斯（Fabio Petruzzi）在意大利電台《Retesport》爆料，羅馬已經蠢蠢欲動，主帥摩連奴及同樣來自葡萄牙的轉會主事人賓圖（Tiago Pinto），不惜一切把C朗帶回意甲。不過，羅馬來季與曼聯一樣，沒有歐聯資格，只能出戰歐霸盃。

C朗與摩連奴曾經在皇馬合作。（資料圖片／Getty Images）

2010至13年間，C朗與摩連奴曾在皇馬共事，但C朗在2010年曾對摩帥的踢法有意見，「如果你問我，我當然不喜歡這種保守的踢法，但我會適應」。

C朗與摩連奴兩名葡萄牙老鄉算不上深交，更吸引C朗的，應該是意甲。C朗在祖雲達斯效力3個球季，在134場賽事轟入101球，並兩度贏得意甲冠軍，加上意甲節奏及對抗性低於英超，即使C朗年屆37歲，相信都可以輕鬆應付。

C朗征戰意甲期間獲獎無數。（資料圖片／Getty Images）

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