足球轉會｜巴利新東家誰屬有突破性發展　傳最終情傾美職聯

加里夫巴利亮相威爾斯，更被影到走入卡迪夫城基地，以為他回歸家鄉球會之際，豈料事態發展來個急轉彎，轉會消息靈通的記者羅曼奴便知道這名威爾斯球星情歸何處。



加里夫巴利（Gareth Bale）早前離開效力9年的皇家馬德里，久久未公布新東家。這名32歲的威爾斯球星日前被影到現身卡迪夫，據當地傳媒了解，巴利曾與卡迪夫主帥摩利臣（Steve Morison）會面，球會主帥更多次與巴利方面見面，希望促成交易。

加里夫巴利新東家揭盅？ 亮相卡迪夫隨時轉戰英冠

巴利早前亮相卡迪夫城的基地，原本並非加盟家鄉球會。（資料圖片／Getty Images）

巴利的家人同樣住在卡迪夫，近水樓台，看來巴利投家鄉球會也十分合理。不過，事件有突破性發展，記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，原來美職聯才是巴利的下一站。

羅曼奴表示，加里夫巴利已經與美職聯球會洛杉磯FC達成共識，並簽下大部分的合約，雙方簽約至明年6月，《The Athletic》指巴利有選項續約多半年，如今萬事俱備，只欠官宣。

加里夫巴利領威爾斯再闖世界盃決賽周，他必定要在這段時間保持狀態。（資料圖片／Getty Images）

加里夫巴利早前領威爾斯一搔64年之癢，再度打入世界盃決賽周，他曾表示，新東家最重要有穩定的上陣時間，讓他在卡塔爾世界盃前保持最佳狀態。

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