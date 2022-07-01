英超熱話｜般奴為C朗離隊風波派定心丸　「希望歸隊看到他」

C朗拿度再度離開曼聯的謠言傳過不停，英媒透露曼聯高層強調，這名葡萄牙超級球星依然是非賣品。C朗同鄉兼隊友般奴費南迪斯，早前接受葡萄牙傳媒訪問時，一句說話增加C朗留隊的可能性。



曼聯至今在轉會市場依然一無所獲，盛傳老大哥C朗拿度對現況不滿意。此話一出，C朗再度離開奧脫福的謠言傳過不停，近10日已有6間球會與C朗扯上關係。不過，英國《鏡報》引述曼聯高層，C朗依然是非賣品，沒有意欲在今夏放走這名37歲的超級球星。

即使曼聯日前已經開操，但一眾有份出戰國際賽的球員們，獲得多一星期的休假，將於下周一（4日）歸隊，備戰新球季。

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曼聯在新帥坦赫格帶領開操。（Getty Images）

C朗的曼聯兼葡萄牙國家隊隊友般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），出席活動後接受葡萄牙傳媒訪問，當然被問及C朗的前途問題，縱然他也不確定對方的想法，但他一句說話增加C朗留隊的可能性。

「我與他（C朗）數周前聯絡過，畢竟各人在放假，也不會特意找大家。我希望下周一在曼聯訓練時能夠看到他，始終C朗是個頂級的球員，相信球隊不希望失去他。」般奴認為，C朗與曼聯的合約結束後，才會決定下一個目的地。

般奴與C朗是雙重隊友，般奴直言不相信曼聯會出售C朗。（資料圖片／Getty Images）

新主帥，新氣象，坦赫格接掌曼聯後，已從操練入手，撥亂反正。即將歸隊的般奴亦已經準備好，希望曼聯比去季有進步，「球隊過去幾年的戰績令人失望，如今已是個新開始，我們依然希望贏走所有錦標。」

坦赫格十分重視球員的傳球技術。（Getty Images）

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