足球轉會｜沙拿與利物浦續長約　球會與經理人合作鋪排騙倒球迷

穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）與利物浦商討續約已久，此前一直沒有突破，更一度有傳他明夏完約後或會轉投皇家馬德里。

不過，這場拉鋸戰終於結束，利物浦周五晚（1日）宣布沙拿已簽下一紙長約，「埃及之王」更向紅軍球迷發言，消息發布的過程也十分有趣。



在利物浦宣布消息前，沙拿的經理人艾沙（Ramy Abbas Issa）在Twitter突然發文，只留下一個「笑到喊」的表情符號，由於他此前已多次用這種暗號式發文，又一次惹來各方猜測對於沙拿在紅軍的將來有什麼暗示，利物浦名宿加歷查更轉發他的留言，怒道：「所有紅軍球迷都很愛你的客戶，如果他下個夏天要離隊，我們會祝他好運和向他道謝。但你未來一年最好都不要再這樣發文了！」他更標註了沙拿，「說點什麼吧！」

All Reds love your client, and if he is to leave next summer we will wish him well & say a big thank you. But we can do without this cryptic crap for the next 12 months! @MoSalah have a word!! https://t.co/XFyu84vC0V — Jamie Carragher (@Carra23) July 1, 2022

未料一切都是一個騙局，兩小時候，利物浦的官方Twitter也回覆了艾沙的發文，先是留下一個「掩面」的表情符號，已令球迷大感奇怪，未幾又以一條影片回覆，片中是一個泳池，泳池旁的梳化上卻放着一件利物浦球衣。

紅軍隔一陣子又再發放一條影片，片中仍是那個泳池，但沙拿突然亮相，躺上梳化，透過電話讀着球迷談論有關他續約傳言的留言，然後穿上球衣，向鏡頭說道：「沙拿留下來了！」加歷查其後又發文回覆艾沙，笑道：「我們成功騙倒所有人了！」

利物浦與沙拿續約。（Twitter）

利物浦在其後的聲明中未有明言與沙拿的新合約到何時屆滿，僅稱這位埃及翼鋒「與球會簽下了一紙新的長期合約」，沙拿續約之時正在渡假，他接受紅軍官網訪問時道：「今天對所有人來說都是個開心的日子，雖然續約花了點時間，但現在一切都塵埃落定，我們只要專注在踏出下一步就好了。」

沙拿稱，紅軍過去5至6年間穩步上揚，「上季更幾乎成為四冠王，可惜最終輸了兩個獎盃，但我們仍有能力去爭取所有錦標。」

高普則喜言：「這是送給球迷的一份特別的禮物，讓他們的周末更開心，相信有人會因此而好好慶祝吧！」他直言沙拿續約對球員或球會都是最好的決定，「我們屬於彼此，最好的東西是值得等待的……我相信沙拿的巔峰期還未到。」