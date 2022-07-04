網球｜德國女將生B後重返賽場見突破　挫前法網冠軍首闖大滿貫8強

溫網今日（4日）再爆出冷門戰果，現年34歲的德國女將瑪利亞（Tatjana Maria）在激戰三盤後，反勝前法網冠軍、拉脫維亞的奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）闖入8強，假如瑪利亞能成功殺入決賽並在今屆掄元，將會成為自1980年後、第二位身兼母親身分的女單冠軍球手。



世界排名103位的瑪利亞，在決勝盤化解兩個賽末點後，成功以5：7、7：5、7：5反勝對手，瑪利亞在獲勝後激動地高舉雙手慶祝，因為這不僅是她生涯在溫網的最佳成績，也是一次極為重要的證明。

34歲的瑪利亞勇闖8強，獲勝一刻高舉雙手慶祝。（Getty Images）

瑪利亞在賽後說：「我現在躋身溫布頓的8強，這對我來說真的很神奇。這也意味你必須始終堅持下去。不管你年齡多大，不管你有多少孩子，你只需要繼續前進，相信自己。」瑪利亞也成為在公開賽時代，首次闖入溫網8強最年長的女球手，也是34歲後達到這一階段的第7位女性。

同時，瑪利亞繼1980年傳奇球后Evonne Goolagong Cawley後，第二位躋身溫布頓8強的「網球媽媽」。

瑪利亞取得勝利後激動得哭成淚人。（Getty Images）

這位34歲德國女將此前從未打入過大滿貫的第二圈，但在她誕下次女，產假回來後不到一年，她取得了生涯最好的成績。

生孩子沒有成為瑪利亞職業生涯的障礙，反而兩次誕下女兒後愈戰愈勇。她在2013年誕下第一名女兒，4個月後回歸球場便高舉生涯首冠，世界排名也殺入前50位。2021年4月，她的次女出生，去年7月底重返賽場，今年4月在哥倫比亞波哥大舉起了她的第二個 WTA獎盃，今於溫網取得佳績。

瑪利亞是兩女之母。（Instagram）

她表示無論有沒有小孩，自己始終抱持相同信念，「相信我能兼顧兩個身分並做到最好，也是因為信念支持，讓我堅定地回到球場挑戰生涯最佳成績。」她希望以身作則告訴大眾，媽媽級運動員也能創出佳績，「巡迴賽愈來愈多媽媽了，最重要是我們改變大家的刻板印象，幫助媽媽及下一代。建立家庭是很重要的事，希望將來大家也可以帶小孩來巡迴賽。」

瑪利亞將在明日8強面對年僅22歲的同胞球手Jule Niemeier，力爭刷新個人生涯新高。