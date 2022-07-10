深井行山｜訪深井沉殿池走大欖林道　經吉慶橋行南坑排古道落山

天文台預告今周有狂風雷暴，天氣極不穩定，但周二天氣又不太差，打算走走大欖林道，輕鬆出身汗，深井村起步。

（出發日期：2022年6月8日）



早上密雲，未有下雨，搭車到深井早餐，期間開始有雨，9時30分準時起步，三人一組經深井熟食市場、深井公立學校、沉殿池接大欖自然徑。

到自然徑雨勢突然轉大，就在涼亭避雨，看天文台原來發出了暴雨警告，等了差不多45分鐘待雨細了再繼續起步。沿自然徑車路走一段，岔口轉入元荃古道，沿林路走至另一岔口轉走圓墩徑，出口對面小路下行，好快就到達吉慶橋，在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，行完沉殿池往吉慶橋👇👇👇

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看過天文台報告，有一大雨雲快殺到，快速吃過生果，收拾好馬上離開，經大棠山道轉右接南坑排古道，經西白虎坑出南坑排村。

到村的時候，大雨又已殺到，快步出村在公廁換上乾衣物，搭小巴出元朗午膳。是日天氣雖不佳，但林道好走約12公里，連避雨時間用了4個多小時。

▼按圖看清路線及沿途風景，行南坑排古道落山👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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