運動消閒博覽2022｜一張門票去埋書展+零食世界　即睇購票方法

與香港書展同期舉行的香港運動消閒博覽，將於7月20日至26日於香港會議展覽中心展開。持票人士可憑同一門票參觀香港運動消閒博覽、香港書展及零食世界。



香港運動消閒博覽設電競賽車比賽及體驗區。（公關提供）

今屆香港運動消閒博覽設有八大主題區，匯聚多款運動、消閒產品及體驗，並設有多項免費試玩活動，包括「運動大本營」有挑戰者電娛媒體帶來的電競賽車比賽及體驗區、香港棍網球總會的棍網球示範和體驗、展翅飛行學會的免費飛行模擬器體驗和GreenLive Enterprises Limited的高爾夫球模擬器，供免費試玩。

香港棍網球總會會提供棍網球示範和體驗。（公關提供）

在運動消閒博覽現場，更有香港賽車手歐陽若曦及香港棒球總會棒球港隊成員的星級分享，以及運動員花式足球表演、日本舞蹈表演等，讓大家可以一睹刺激的花式運動示範。而啟德體育園將以虛擬實境模式（VR）呈現一比一園區，讓市民先睹為快。

除了運動元素之外，大會亦設有「攝影世界」展區，展商將帶來多款專業攝影器材和相機產品，包括全球首創F2光圈無反相機高倍數變焦鏡及柯達菲林相機，與一眾攝影愛好者分享同好。

有參展商推出桌上遊戲「譚仔姐姐」。（公關提供）

而另一主題區「棋樂無窮」將繼續帶來各類桌上遊戲。其中香港展商Ha! Design Studio黃蝦女設計工作室分別與譚仔三哥及李錦記聯乘合作，分別推出以香港為主題的「譚仔姐姐」和「香港街市」桌上遊戲。

此外，今年書展將繼續舉行「名人講故事」活動，邀請包括中國前女子跳水冠軍郭晶晶、香港保齡球運動員胡兆康等，與小朋友分享別具教育意義的故事。

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市民的健康及安全是的首要考慮，大會將實施一系列場地防疫措施。工作人員、參展商和訪客進入會場前必須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」要求，在會場內必須佩戴口罩。除指定餐飲區外，場內（包括展位內）不可飲食或提供試食。會場將設置體溫檢測站量度進場人士體溫、場內不同地點亦會提供酒精搓手液及消毒用品，會場將定時消毒及清潔。

另外，今年繼續推出「上午進場票」、「晚間進場票」及「免費再進場特別優惠」，以疏導人流。購票方面，為避免現金找續及減少接觸，現場將不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以八達通即時付費入場。

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界資料及購票詳情：

日期：2022年7月20至26日（星期三至星期二）

時間：

香港書展

7月20、21日 - 上午10時至晚上10時

7月22、23日 - 上午10時至晚上11時

7月24、25日 - 上午10時至晚上10時

7月26日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界

7月20至25日 - 上午10時至晚上8時

7月26日 - 上午9時至下午5時

地點：香港會議展覽中心

票價：

成人：港幣 25 元

小童：港幣 10 元 （適用於小學生 /身高 1.2 米或以下兒童）

* 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

購票方法：

書展門票由即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。

電子入場券由即日起於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。

票務優惠：

上午進場票︰港幣 10 元（成人和小童同價，每天中午 12 時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

晚間進場票︰港幣10 元（成人和小童同價，晚上7時後進場），7月20、21、24及25日（適用於星期三、四、日以及一），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣25元、小童港幣10元）購買7月20或21日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月22-24日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月25日（星期一）晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、晚間進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）。

超級書迷證：港幣80元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間