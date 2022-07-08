安倍晉三遇刺｜積極推動申辦東京奧運　鬼馬現身巴西舉世難忘

日本前首相安倍晉三在奈良發表講話時，突然遭遇槍擊倒地，日本傳媒透露安倍胸部中槍，立即送往醫院急救，至今生死未卜。

安倍晉三2012年再度登上首相之位，任內積極推動申奧，如願獲得主辦權，更在里約奧運閉幕禮化身《孖寶兄弟》，可惜在2020年辭任首相，無緣任內目睹東京奧運開幕。



日本前首相安倍晉三今日（8日）在奈良街頭發表演講時，現場突然傳出兩下槍聲，安倍隨即倒地，日本傳媒指兇徒從安倍後方連開兩槍，這名日本前首相胸部中槍，失去意識，心臟驟停，隨即送往醫院搶救，而槍手當場被捕。

安倍晉三在奈良演講時中槍倒地。（美聯社）

日本成功獲得奧運會的主辦權，當時擔任首相的安倍晉三功不可沒。安倍在2012年9月二度成為首相，同時接過申奧的重任，2013年隨日本奧委會赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，以全英文講解申辦奧運的理念，結果得償所願，獲得主辦權。

安倍晉三以英文講解申奧理念，最終獲得主辦權。（資料圖片／Getty Images）

日本大興土木，為了東京奧運作好準備，而安倍晉三更粉墨登場，在里約奧運閉幕禮上，裝扮成《孖寶兄弟》超級瑪莉奧（Super Mario）驚喜亮相，從水管冒出，脫下紅帽的一幕，成為近年奧運經典一幕。

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？ 變身瑪利奧穿水管震撼全球

安倍變身《孖寶兄弟》成為奧運經典一幕。（資料圖片／Getty Images）

計劃跟不上改變，原定2020年舉辦的東京奧運遇上世紀疫症，安倍親自宣布延後一年，原本也有望以首相身份，見證東京奧運，可惜安倍在2020年8月，因為健康為由請辭。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）同年11月造訪東京，即使安倍當時已卸任首相一職，但他對整個東京奧運貢獻良多，所以獲頒奧林匹克勳章，以肯定他對奧運會的付出。因為疫情關係，安倍晉三未有在東京奧運開幕禮上亮相。