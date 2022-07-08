安倍晉三遇刺｜曾為奧運作歷史性判斷　國際奧委會：祈求他康復

日本前首相安倍晉三周五（8日）上午於奈良市發表演說時，突遭槍擊，疑兇山上徹也即場被捕。安倍晉三出任首相期間曾是籌辦東京奧運的主要成員，國際奧委會也就事件回應。



國際奧委會主席巴赫周五下午回應安倍遇刺事件時，道：「日本前首相安倍晉三遇襲一事，是一起由懦夫發動的襲擊，我對此深感震憾。我向安倍致意，希望、也祈求他能康康復。」

安倍在任時，曾主導東京奧運及殘奧的籌辦過程，惟奧運終因新冠肺炎疫情而延期一年至2021年7月才舉行，在2020年9月卸任的安倍，最終未能親身參與奧運會，也沒有出席開幕禮。不過，國際奧委會仍在2020年11月，向安倍頒贈奧林匹克「金色勳章」（Olympic Order），表揚他對奧運會的貢獻，安倍也成為第三位獲頒此勳章的日本人。

國際奧委會會長巴赫（右）在2020年向當時剛卸任首相的安倍晉三（左）頒授「金色勳章」。（Getty Images）

當時，巴赫表示：「國際奧委會在2013年舉行的大會上，決定由東京主辦2020年奧運會，當時安倍在會上發表演說，化解了委員對籌備的疑慮，另外，安倍也作出奧運延期的歷史性判斷，對奧運有重大貢獻。」