羽毛球．大馬大師賽｜伍家朗決賽不敵印尼球手強攻　兩局惜敗奪亞

羽毛球馬來西亞大師賽，香港球手伍家朗出戰男單決賽，面對印尼球手迪維華度約（Chico Aura Dwi Wardoyo），最終兩局不敵對方，獲得亞軍。



伍家朗今仗對手迪維華度約，首圈已先淘汰另一港將李卓耀，到8強更爆冷擊敗同樣來自印尼的名將金庭（Anthony Sinisuka Ginting），再在4強殺敗中國球手陸光祖，殺入決賽。

迪維華度約今站表現令人驚訝。（美聯社）

伍家朗上一次打入決賽已是去年初的泰國公開賽，當時他打入決賽後對如日方中的丹麥球手安賽龍，終直落兩局告負，獲得亞軍。至於家朗上一次在國際賽奪冠，更要追溯至2020年初，在泰國大師賽決賽擊敗西本拳太一戰。

第一局，伍家朗一連取兩分，卻即遭迪維華度約反先，這名印尼球穩健的反擊、進攻亦進取，令家朗一度落後至5：9，但此時家朗以一記斜線殺球得分，漸漸站穩，未幾近追至11：11。

伍家朗面對迪維華杜約，陷入苦戰。（美聯社／資料圖片）

其後出現一次爭議判決，伍家朗網前搶攻卻被判過網擊球，落後至12：14，他向裁判投訴無果，即連取兩分追平，一次成功挑戰對手殺球出界，令他終超前至16：15。雙方一直拉鋸到18：18、19：19、再到20：20需「刁時」，終遭迪維華度約連取兩分，以22：20先勝一局。

一局在手的迪維華度約顯得極有信心，早段又與伍家朗來一段激烈交鋒，這名印尼球手往往以極快的反應及動作反擊，但家朗也未有鬆懈，兩人比分咬得極緊，家朗一度稍稍領先10：9，惟遭迪維華度約連取6分，一口氣拉開至15：10，更將家朗逼至落後12：20的絕境，家朗曾連救3個比賽分，但最終仍遭迪維華度約以21：15再取一局，奪得生涯最高級別賽事冠軍。

雖然伍家朗屈居亞軍，但今站也是他今季首次闖入決賽、創下今季最佳成績，也對他之後出戰下周的新加坡公開賽、及8月的世界錦標賽，帶來莫大信心。