羽毛球・新加坡賽｜鄧謝配力戰3局告負無緣4強　港隊全數出局

新加坡公開賽8強，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪與馬來西亞對手吳塤閥／賴潔敏爭晉級，港隊在激戰3局後以1：2告負，無緣4強。



鄧俊文／謝影雪昨以直落兩局輕取印尼組合，相隔一站重返混雙8強。隨着李晉熙／吳芷柔及李卓耀先後於混雙及男單出局，「鄧謝配」成為港隊今站唯一8強人馬，今惡鬥馬來西亞隊老對手。

「鄧謝配」成為港隊今站唯一8強人馬。（Badminton Photo）

面對世界排名第15的大馬組合吳塤閥／賴潔敏，排名高8位的港隊在首局開局未能佔優，其後於落後4：7時連得6分，並以20：17取得局點，惟在關鍵時刻失誤，被對手連得5分，以20：22先失一局。

次局雙方咬緊比數，曾4度平手，港將加強攻勢以11：7取得領先，以21：16扳回一局。關鍵決勝局，鄧謝配重拾氣勢，一度領先10：7下，卻被對手連得4分反超前。技術暫停後，二人展開反擊並連取5分，惟尾段在領先18：15下頻頻失誤，最終以18：21飲恨，無緣4強。