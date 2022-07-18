劍擊世錦賽｜一文睇港隊名單及直播資訊 江旻憓領女重率先戰正賽
世界劍擊錦標賽經過一連三日的資格賽後，周一（18日）正式展開正賽，共16位港將出戰。本文為大家簡介港隊參賽名單、每日賽程及直播資料。
港隊出戰正賽名單
今屆世錦賽在埃及開羅上演，上周五（15日）開始舉行三日共六項劍種的資格賽，港隊除3位種子劍手江旻憓、蔡俊彥及張家朗外，均要先出戰資格賽，最終13人突圍進入最後64強，意味香港共16位劍手打入正賽。
值得一提的是，女子重劍雖有朱嘉望臨陣確診新冠肺炎，但補上的陳渭泠仍能交出好表現，全員進入正賽；至於男花更是兩位出戰外圍賽的劍手楊子加和吳諾弘，雙雙憑小組賽6戰5勝佳績，直接進入正賽。團體賽參賽名單會在賽前落實。
進入正賽的港隊劍手（個人賽）：
女子重劍：佘繕妡、連翊希、陳渭泠、江旻憓
男子佩劍：何思朗、羅浩天
女子花劍：張楚瑩、鄭曉為
男子重劍：方凱申、何瑋桁
女子佩劍：朱詠翹、薛雅齊
男子花劍：張家朗、楊子加、蔡俊彥、吳諾弘
比賽時間及項目：
7月18日（一）：女子重劍、男子佩劍
7月19日（二）：女子花劍、男子重劍
7月20日（三）：女子佩劍、男子花劍
7月21日（四）：女子重劍團體、男子佩劍團體
7月22日（五）：女子花劍團體、男子重劍團體
7月23日（六）：女子佩劍團體、男子花劍團體
電視直播時間表：
FIE Youtube Channel：https://www.youtube.com/c/FIEvideoNowTV 630/631台將直播賽事，但要注意的是暫時只提供後半段直播。
7月18日（一）晚上11:28 女子重劍個人、男子佩劍個人
7月19日（二）晚上11:28 女子花劍個人、男子重劍個人
7月20日（三）晚上11:28 女子佩劍個人、男子花劍個人
7月21日（四）晚上9:28 女子重劍團體、男子佩劍團體
7月22日（五）晚上8:58 女子花劍團體、男子重劍團體
7月23日（六）晚上9:58 女子佩劍團體、男子花劍團體