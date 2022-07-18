劍擊世錦賽｜一文睇港隊名單及直播資訊　江旻憓領女重率先戰正賽

世界劍擊錦標賽經過一連三日的資格賽後，周一（18日）正式展開正賽，共16位港將出戰。本文為大家簡介港隊參賽名單、每日賽程及直播資料。



港隊出戰正賽名單

今屆世錦賽在埃及開羅上演，上周五（15日）開始舉行三日共六項劍種的資格賽，港隊除3位種子劍手江旻憓、蔡俊彥及張家朗外，均要先出戰資格賽，最終13人突圍進入最後64強，意味香港共16位劍手打入正賽。

男子花劍的張家朗（左）一年內已先後獲奧運金牌及亞錦賽金牌，同時首度登上世界排名第一，今次力爭首度成為世界冠軍；蔡俊彥近績也相當出眾，先在仁川大獎賽奪得亞軍，在亞錦賽也獲得銅牌，兩人都是港隊的獎牌希望。（FIE）

值得一提的是，女子重劍雖有朱嘉望臨陣確診新冠肺炎，但補上的陳渭泠仍能交出好表現，全員進入正賽；至於男花更是兩位出戰外圍賽的劍手楊子加和吳諾弘，雙雙憑小組賽6戰5勝佳績，直接進入正賽。團體賽參賽名單會在賽前落實。

江旻憓除了在早前的女子重劍亞錦賽奪得個人金牌及團體銀牌，她在2019年世錦賽也奪得銅牌，成為香港至今唯一一位擁有世錦賽獎牌的劍擊運動員。（FIE）

進入正賽的港隊劍手（個人賽）：

女子重劍：佘繕妡、連翊希、陳渭泠、江旻憓

男子佩劍：何思朗、羅浩天

女子花劍：張楚瑩、鄭曉為

男子重劍：方凱申、何瑋桁

女子佩劍：朱詠翹、薛雅齊

男子花劍：張家朗、楊子加、蔡俊彥、吳諾弘

女子佩劍有主將林衍蕙受傷未能出賽，朱詠翹（右）出戰仍取得正賽資格，與小將薛雅齊一同出賽。（FIE）

比賽時間及項目：

7月18日（一）：女子重劍、男子佩劍

7月19日（二）：女子花劍、男子重劍

7月20日（三）：女子佩劍、男子花劍

7月21日（四）：女子重劍團體、男子佩劍團體

7月22日（五）：女子花劍團體、男子重劍團體

7月23日（六）：女子佩劍團體、男子花劍團體

電視直播時間表：

FIE Youtube Channel：https://www.youtube.com/c/FIEvideoNowTV 630/631台將直播賽事，但要注意的是暫時只提供後半段直播。



7月18日（一）晚上11:28 女子重劍個人、男子佩劍個人

7月19日（二）晚上11:28 女子花劍個人、男子重劍個人

7月20日（三）晚上11:28 女子佩劍個人、男子花劍個人

7月21日（四）晚上9:28 女子重劍團體、男子佩劍團體

7月22日（五）晚上8:58 女子花劍團體、男子重劍團體

7月23日（六）晚上9:58 女子佩劍團體、男子花劍團體