劍擊世錦賽｜江旻憓勇闖8強力爭港隊今屆首牌　男佩兩將首圈出局

世界劍擊錦標賽周一（18日）開始上演正賽，首日先有女子重劍及男子佩劍個人賽。香港女重一姐江旻憓成港隊唯一躋身16強劍手，其後擊敗愛沙尼亞對手再下一城，勇闖8強。男佩兩港將羅浩天及何思朗則64強止步。



香港女重代表江旻憓在2019年奪得銅牌，成為香港劍擊史上唯一奪得過世錦賽獎牌的劍手 。她在首圈15：7輕取西班牙的費南迪絲（Sara Fernandez Calleja），32強鬥瑞士劍手法芙莉（Angeline Favre）遇上考驗。

港隊獎牌希望江旻憓晉身16強。（FIE）

面對身型較矮小但動作敏捷的法芙莉，江旻憓早段不甚順利，曾落後2：7。江旻憓一度收窄差距，又遭拋開至6：10。這位「前一姐」及時加快節奏，一口氣追至11：11，逼得對手兩度弓步突擊失手變成「一字馬」。這位港將終以15：14，驚險制勝，殺入16強，對手是淘汰港將陳渭泠的愛沙尼亞劍手卻普（Erika Kirpu）。

陳渭泠擊敗巴西「前一姐」Nathalie Moellhausen，惜晉身32強後告負，無緣16強。（FIE）

女重個人賽由佘繕妡率先上陣，她在法定時間與阿根廷對手迪泰娜（Isabel Di Tella）戰成8：8，需「決一劍」分勝負，惜一輪攻防後仍遭對手刺中得分，無緣晉級。連翊希對波蘭劍手Martyna Swatowska-Wenglarczyk，則以11：15落敗，首圈止步。

陳渭泠若再過一關，便會與隊友江旻憓碰頭。（FIE）

陳渭泠則鬥曾先後代表意大利和巴西的「前一姐」Nathalie Moellhausen，這位港將縱面對2019年的世界冠軍，仍毫無懼色，從落後3：5到反先7：6，再以9：9結束法定時間，「決一劍」之下陳渭泠把握對手進攻時的破綻刺中，以10：9獲勝，惟在32強以8：15不敵卻普。

江旻憓勇闖8強

江旻憓其後在16強再度登場，甫開賽被愛沙尼亞對手卻普壓制，一度落後1：3，入局後漸漸站穩陣腳，打出一波4：1攻勢後反超前7：3，重拾氣勢後未再被對手機會追近比數，終以15：11再下一城，勇闖8強。

羅浩天在64強惡鬥中國劍手許英明，以10：15憾負。（FIE）

至於男子佩劍兩位港將，羅浩天及何思朗分途出戰64強，世界排名65位的羅浩天面對排名47位的中國劍手許英明，力戰下以10：15告負，無緣晉級。何思朗則迎戰世界排名25的法國好手Pianfetti Maxime，後者為應屆U23歐錦賽男佩金牌得主。何思朗在一度落後7分下，連得5分力追至11：13，惟最終仍以12：15憾負。

兩港將將於周三（20日）夥拍陳卓謙及陳智軒轉戰團體賽。