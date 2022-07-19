花式溜冰｜羽生結弦今午交待去向　日媒：退役後創立冰上匯演團

日本兩屆花式溜冰奧運冠軍羽生結弦，今午（19日）在東京召開記者會。日媒今早引述消息指，羽生將於記會上表明退出比賽場，轉為職業選手。北京冬奧的「4A」挑戰，有可能成為冰王子的告別作。



記者會開始前，日本傳媒引述消息人士指羽生將會轉為職業花式溜冰選手。這代表他不會參加比賽，轉為參與冰上匯演。羽生有意創作自己的冰上匯演，擔任團長。

羽生結弦現年27歲，無疑是花式溜冰史上最偉大運動員之一。他連奪索契及平昌冬奧個人金牌，在本年初北京冬奧前表明挑戰目標，要在正式比賽完成極高難度的「4A」（ quad axel、阿克塞爾四周半跳）。

帶傷上陣的羽生在短節目失誤而分數大為落後，在自由滑的第一個轉體動作挑戰「4A」，著冰時跌倒，最後總成績追至第4。雖然失落獎牌，但裁判評定羽生完成「4A」但旋轉不足，仍是史上首人在正式比賽完成「4A」。

已是花式溜冰老將，羽生在冬奧後表示要時間考慮去向。他近月在日本的一些冰上匯演登場，面對傳媒追問是否退役，一直未有直接回應。