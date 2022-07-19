劍擊世錦賽｜方凱申勇闖8強創生涯最佳成績　距獎牌只差一步

香港男子重劍選手方凱申在世界劍擊錦標賽創下個人生涯最佳成績，勇闖8強，香港時間22:45將會上演這場大戰，與烏克蘭選手尼斯連（REIZLIN Igor）力爭準決賽席位。



男子重劍港隊有方凱申和何瑋桁由上周六的資格賽晉級，打入周二（19日）的主賽圈，當中何瑋桁在首圈（64強）以13：15敗予荷蘭劍手杜蘭（Tristan Tulen），無緣晉級。

方凱申則在首圈以15：9淘汰阿根廷的盧干尼斯魯基利（Jesus Andres Lugones Ruggeri，次圈遇上哥倫比亞的約翰洛迪古斯（John Edison Rodriguez），雖曾落後予對手，但這位港將一直沉着應戰，打到最後更以15：14險勝，打入16強，將鬥意大利的迪華奴利（Davide Di Veroli）。

方凱申與迪華奴利打得激烈，他曾數次落後都追平，再由落後6：7連獲兩次「單燈」超前8：7，再進一步拉開至12：9，最終以15：11鎖定勝局，打入8強，再贏的話便能獲得生涯第一面世錦賽獎牌，他會在香港時間周二晚約10：45出戰8強。

方凱申生涯中從未曾在劍擊世錦賽個人賽突破首圈，今次創下他生涯最佳成績。

女子花劍方面，兩位港將張楚瑩及鄭曉為先後在首圈止步，當中鄭曉為4：15不敵匈牙利劍手干迪莉斯（Kata Kondricz），張楚瑩則14：15敗予西班牙的瑪蓮奴（Maria Marino），兩人周四會再戰女花團體賽。