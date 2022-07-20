劍擊世錦賽．持續更新｜張家朗蔡俊彥晉次圈　女重團體爭入8強

世界劍擊錦標賽正賽第三日，同時舉行4個項目，包括個人賽的男子花劍和女子佩劍，均由64強打起直到決賽；而團體賽亦展開，女子重劍和男子佩劍將在今日決出8強，周四（21日）再爭冠軍。



【18：27】蔡俊彥以15：5擊敗利捷沙，成為張家朗之後另一殺入次圈的香港男花劍手，他將要對淘汰楊子加的杜沙，約晚上8：35開賽。吳諾弘早段一度落後，雖曾超前至10：6，但未能把握機會，以14：15敗陣出局。楊子加在賽事末段受傷，4：15落敗。

【18：09】男花個人賽首圈，輪到楊子加和蔡俊彥登場，楊子加對匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa），蔡俊彥鬥奧地利劍手利捷沙（Tobias Reichetzer）。吳諾宏稍後亦會對美國劍手明夏特（Gerek Meinhardt）。

【17：43】女子重劍團體賽，港隊由江旻憓、連翊希、佘繕妡及剛由新冠肺炎痊癒復出的朱嘉望出戰，首圈32強以44：30輕取新加坡，進入香港時間晚上約7時40分舉行的16強賽，對手將是德國。

張家朗（左）力爭個人首面世錦賽獎牌。（FIE）

【17：20】以頭號種子身份出戰男花個人賽的張家朗，首圈以15：11擊敗克羅地亞劍手Ivan Komsic，輕鬆進入次圈（32強），對手將是烏克蘭的凱達（Danyil Hoida），賽事在香港時間晚上約7時20分在藍色劍道舉行。

賽事直播：FIE Fencing Channel

江旻憓周一在女子重劍個人賽奪得銅牌，為香港奪得今屆第一面、也是香港史上及她個人第二面獎牌。（FIE）

【17：00】男子佩劍團體賽今日率先上陣，由何思朗、羅浩天、陳卓謙及陳智軒合作出戰，在首圈（32強）先以45：39擊敗英國，惟在次圈23：45不敵勁旅意大利，16強止步，無緣進入明天賽事。

【16：45】女子佩劍個人賽，港隊兩位劍手朱詠翹及薛雅齊由64強打起，惟朱詠翹以9：15不敵法國的姬奧莉（Caroline Queroli），小將薛雅齊則2：15敗予烏克蘭劍手芭卡絲杜娃（Yulila Bakastova），雙雙出局。