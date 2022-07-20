足球熱話︱阿根廷球員比賽期間離遇奇襲　球迷竟以牠當武器

阿根廷人對足球的迷戀，人所共知，球迷針對敵對球會的瘋狂劣行層出不窮，近日又有新「傑作」。阿根廷甲組聯賽上演獨立隊對競賽會的阿韋拉內達打吡（Avellaneda derby），有球迷在觀眾席擲下「飛彈」，讓31歲球員費南迪斯（Leandro Fernández）受傷倒地，更要由擔架車抬出場。

當發現「凶器」竟然是一條魚，讓人啼笑皆非，費南迪斯未幾重返球場作賽，不過似乎有點尷尬。



費南迪斯遇襲連環圖：

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主場出戰的競賽會9分鐘已1：0領前，司職前鋒的獨立隊球員費南迪斯，上半場37分鐘後備入替。加盟球會上陣8仗以來，尚未取得入球，相信連他本人意想不到能突然在網上爆紅。

事緣下半場開賽初段，一名競賽會球迷對準費南迪斯的方向投擲「凶器」，一條活生生的鮮魚被擲出。從影片可見，那條魚僅輕微擦過費南迪斯的左臉，當他發現被不明物件襲擊後，作出南美球員遇襲時的正常反應——先用雙手掩面，繼而順勢倒地，狀甚痛苦。

費南迺斯雙手掩面倒地，狀甚痛苦。（影片截圖）

在場醫護人員見狀不敢怠慢，立即入場為他治療，並將他抬上擔架車，離場繼續為他進行各項檢查。

他之後看來無大問題，重返球場繼續作賽，完成下半場的賽事。可是被魚輕輕擦過面部，卻大費周章抬出場，令費南迪斯被網民瘋狂恥笑，有人說：「一切都好好玩，直到有人將一條鱒魚放落塊面」，另一人稱，「人們還以為水行俠並不厲害呢。」獨立隊最終以0：1被競賽會擊敗，費南迪斯不止輸波，還輸埋面子。

獨立隊原本在布宜諾斯艾利斯創立，未幾遷至阿韋拉內達，與同市的競賽會為同市宿敵。阿根廷足球界最激烈的打吡，自然是小保加對河床，其次便是獨立隊與競賽會合演的阿韋拉內達打吡。