劍擊世錦賽｜張家朗單局連取10分　港隊男花反勝中國躋16強

港隊男花於世界錦標賽團體賽登場，首圈遇上中國隊，有驚無險下以45：40反勝中國晉級16強。



由「香港劍神」張家朗領軍的男子花劍隊，夥拍蔡俊彥﹑崔浩然及吳諾弘出戰。港隊被列為6號種子，首圈遇上因為今季多次缺席國際賽，而世界排名跌至第32位的中國，必然是一場硬仗。

張家朗成逆轉之王 牽動香港人的每一劍 是全無雜念的境界｜劍擊

港隊出戰團體賽首日，力爭打入8強。（FIE圖片）

港隊今仗由張家朗﹑蔡俊彥及崔浩然正選上陣，頭兩局拉開7分距離，中國隊由應屆亞錦銀牌莫梓維登場收窄至3分，這名中國劍手其後再力追，第6局面對張家朗追至25：25，港隊被反先28：30。

港隊立即作出調動，由吳諾弘取代崔浩然，被中國隊的許杰單局打出5：1，港隊一度落後6分。緊接登場的蔡俊彥力爭收窄差距，完成第8局後依然5分落後。「守尾門」的張家朗最後一局鬥吳斌，這名個人賽銅牌得主連取5分，追成40：40平手，張家朗乘勢追擊，單局打出10：0，結果以45：40驚險晉級16強，香港時間將與奧地利爭入8強。