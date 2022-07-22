學界游泳｜男拔接力全勝強勢封王 女拔大滿貫延續33連霸神話
撰文：葉詩敏
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學界D1游泳賽決賽日，拔萃男、女書院蟬聯全場總冠軍，延續連霸王朝。男拔以44分之差、總分424分傲視群雄，締造28連霸。聖若瑟及喇沙分列亞及季軍。一直領先的女拔則以130分的莫大差距，以總分486分拋離亞軍的協恩，連續33年贏得全場總冠軍，德望位列第3。
在今日學界D1泳壇的終極戰，男拔完成上午賽事後以54分領先聖若瑟，英華則躋身第三位。
下午賽事甫展開，女拔C Grade泳手馬紫玲繼上午刷新100自紀錄後，下午再乘勢打破由何詩蓓保持的200自學界紀錄，為女拔穩固后冠位置。而男拔與聖若瑟亦有泳手分別刷新B、C Grade 50蛙學界紀錄，兩校爭冠形勢激烈。
直到分數以雙倍計算的接力賽，男拔在3項接力賽事（4X50混，共3組）中全勝，在關鍵的A Grade接力游出1分47.50秒，力壓由何肇倫領軍的英華封王，另外兩組亦奪冠，一舉拋離聖若瑟，奠定王座。
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而女拔隊長勞芷淇、張凱琳、許嘉玲、馮雪瑩合力游出1分58.13秒新A Grade 4x50混合泳紀錄下，以486分總成績、拋離協恩130分強勢封后，以「大滿貫」姿態（三組別最高分）達成33連霸偉業。