羽毛球．台北賽｜李晉熙吳芷柔力克大馬組合　殺入決賽明爭標

港隊羽毛球混雙組合李晉熙／吳芷柔，台北公開賽與馬來西亞組合爭入決賽，這對港隊組合力戰3局勇挫對手，躋身決賽。



李晉熙／吳芷柔8強反勝主場的中華台北組合後，今日（23日）與馬來西亞組合許邦榮／杜頤溈爭入決賽。

「李吳配」首局中段拉開差距，其後對手連取6分反超前，這對港隊組合末段再發力，一口氣拿下7分奠勝，以21：17先下一城。次局戰情膠著，「李吳配」多次追平卻未能反先，港隊組合以17：21被對手扳回一城。

來到決勝的第3局，「李吳配」中段打出9：1，其後以21：12奠定勝局，力戰51分鐘後以局數2：1擊敗對手晉級，明日衝擊冠軍。

吳芷柔稍後時間再度登場，與拍檔曾曉昕在女雙爭入決賽。

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