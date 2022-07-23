劍擊世錦賽｜港隊男花8強力戰不敵美國　無緣獎牌將轉戰排名賽

劍擊世錦賽最後一日賽事，港隊男子花劍隊出戰8強，惡鬥美國隊。



港隊男花周五（22日）先後淘汰中國及奧地利，躋身世錦團體賽最後8強，與美國隊爭奪4強席位，衝擊港隊首面世錦團體獎牌。

港隊男花反勝中國再挫奧地利 闖8強明衝獎牌

港隊今仗變陣出擊，由蔡俊彥把守最後一關「守尾門」。港隊首場由張家朗打頭陣，面對個人賽曾經擊敗的陳海翔（Alexander Massialas），港隊先以2：5落後。蔡俊彥緊接登場，鬥個人賽銅牌得主伊肯（Nick Itkin），Ryan力追成9：9平手，更以一劍搶攻單燈，反超前10：9。

港隊今仗改由蔡俊彥守尾門，張家朗則排尾二。（FIE圖片）

美國劍手邁赫特（Gerek Meinhardt）單局以6：2擊敗崔浩然，助美國隊反超前，其後張家朗面對伊肯，單局沒有進賬，被拉開至8分落後。港隊隨後作出調動，由吳諾弘取代崔浩然，面對陳海翔同樣未得1分，港隊落後至雙位數。

蔡俊彥狀態不俗，面對邁赫特取得7分，其後吳諾弘再登場，可惜未能收窄差距。第8局由張家朗上場，隨即連取3分，惟依然未能再追近。蔡俊彥最後一局登場，港隊以29：40落後，力追下以35：45憾負，轉戰排名賽。

港隊排名賽首戰對加拿大，以原陣出戰，結果以45：29擊敗加拿大。

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