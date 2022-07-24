羽毛球・台北賽｜吳芷柔夥鄭曉昕奪女雙冠軍　獲兩冠成今屆大贏家

港將吳芷柔在周日（24日）與李晉熙合力奪得台北賽混雙冠軍，短休約2個多小時後，便夥拍曾曉昕出戰女雙決賽，在領先一局下遭扳平，終頂住壓力以總局數2：1奪冠而回。



24歲的吳芷柔在今屆超級300台北公開賽打出生涯最佳表現，先在混雙決賽與李晉熙攜手技壓泰國組合奪冠，再轉戰女雙決賽，力爭成為本屆雙金得主。

台北賽上一次有球手能在雙項奪冠，已數到2005年的中華台北名將、曾列女雙世界排名第一的程文欣（拍檔為簡毓瑾），她也一樣在混雙與女雙決賽封后。

吳芷柔在混雙決賽與李晉熙攜手技壓泰國組合奪冠。（Badminton Talk Twitter）

6號種子組合吳芷柔／曾曉昕在周六對主場組合宋碩芸／余芊慧，躋身決賽後遇上日本的非種子球手廣上瑠依／加藤佑奈。

港隊在首局初段曾落後1：4，連得3分追平後終把握對手失誤，首度反領先6：5。二人未有再被對手機會反超前，以11：7優勢進入技術暫停。對手其後需一度追至11：13，吳芷柔打出一記近身球再拉開分差，港隊首局以21：15先拔頭籌。

狀態大勇的吳芷柔在今屆躋身混雙與女雙決賽。（BWF官網）

這對港隊組合乘勝追擊，在次局一舉把比數拋離至9：4，惟其後因連番失誤，被對手力追至12：13。與冠軍僅一步之遙的港隊，一直未能拉開領先差距，戰至末段更被對手反超前，以18：21遭扳回一局。



決勝局，港隊開局打出4：0重拾氣勢，卻被站穩陣腳的日本連取4分反超6：4。港隊在曾落後4分下咬緊牙關追成10：11，日本在下半場屢次失誤，港隊一舉拉開至18：13，終力保領先優勢下以21 ：19險勝，奪冠而回。

吳芷柔／曾曉昕在4月的荷蘭羽毛球國際賽封后。（吳芷柔Instagram）