足球熱話︱迪莊轉會陷膠着　曼聯大師兄加利尼維利教路：告佢！

曼聯今夏頭號收購目標法蘭基迪莊（Frenkie De Jong）被巴塞隆拿迫得進退失據，如他離隊變相等於放棄追討1600萬歐元欠薪，留隊的話又被球會勒令大幅減薪。

不知如何是好之際，紅魔名宿加利尼維利向他教路，指出迪莊應考慮向巴塞採取法律行動，並要求國際職業足球員協會（FIFPro）介入事件。



法蘭基迪莊被所屬球會巴塞隆拿迫得進退失據。（Getty Images）

加利尼維利發文稱，「迪莊應考慮向巴塞隆拿採取法律行動，所有球員都應該支持他！一間不斷買入新球員的球會，卻不根據合約向陣中球員出足糧，是違例也是不道德。」

他更在帖文標註國際職業足球員協會（FIFPro），並認為：「FIFPro應阻止這種欺凌事件。」

加利尼維利認為巴塞對迪莊欺人太甚，要求國際職業足球員協會介入。（Twitter）

迪莊與巴塞的一筆帳

迪莊2019年由阿積士加盟巴塞，基本年薪為1400萬歐元。隨後新冠肺炎疫情大爆發，迪莊在19/20球季願意跟大隊共渡時艱，該季減薪12%至年薪1232萬歐元。

然而疫情持續未散，加上經營不善，巴塞陷入財政困難，要求迪莊延遲出糧。2020年巴塞與迪莊調整合約條款，續約至2026年。在20/21及21/22球季，迪莊的年薪分別由1400萬歐元大幅減至300萬及900萬歐元，而這兩季合共少收的1600萬歐元就分攤到22/23起4個球季，每季出糧多400萬歐元。到22/23至24/25球季，迪莊年薪為1800萬歐元，到25/26球季更獲加薪至1900萬歐元。

年薪以外，迪莊的合約還有忠誠獎金，效力頭3季未有，但在22/23球季，他會有288萬歐元忠誠獎金，而在23/24球季，這筆獎金更加高達970萬歐元。雖然24/25球季沒有忠誠獎金，但到25/26球季會有300萬歐元。此外，迪莊的合約包括出場獎金及冠軍獎金，其中較易獲取的是出場獎金，只要他的上陣次數超過6成，該季便可多獲200萬歐元。他在對上3季都獲得這份獎金。

上季巴塞只付給迪莊1100萬歐元（900萬年薪加200萬出場獎金）薪酬，在新球季，未計任何獎金巴塞必須付給他2088萬歐元（1800萬年薪加288萬忠誠獎金）人工。《馬卡報》計過，若果迪莊按原有合約留隊4年，巴塞至少要給他8858萬歐元。

《馬卡報》披露迪莊人工結構

19/20：1432萬歐元（1232萬年薪+200萬出場獎金）

20/21：525萬歐元（300萬年薪+200萬出場獎金+25萬冠軍獎金）

21/22：1100萬歐元（900萬年薪+200萬出場獎金）

22/23：2088萬歐元（1800萬年薪+288萬忠誠獎金）

23/24：2770萬歐元（1800萬年薪+970萬忠誠獎金）

24/25：1800萬歐元

25/26：2200萬歐元（1900萬年薪+300萬忠誠獎金）



今夏瘋狂買人卻不付欠薪

巴塞為避免付出迪莊1600萬歐元欠薪，以及由今季開始的巨額人工及獎金，整個夏天想盡辦法將他送走。可是由於迪莊堅拒轉會曼聯以及尚未獲得欠薪，令轉會一事連月陷入膠着狀態。此時巴塞給他另一選擇：可以留隊，但必須大幅減薪。

無論離隊或留下來，迪莊都不會得到屬於他的人工。可是一直以「財困」為由拖糧的巴塞，今個夏天卻猶如昔日光輝年代一樣揮金如土——除了自由身加盟的前車路士守將基斯坦臣及前AC米蘭中場基斯爾（Franck Kessié）之外，還付出最高可達6500萬歐元買入列斯翼鋒拉芬夏，以及以5000萬歐元從拜仁慕尼黑購入前鋒利雲度夫斯基。

巴塞「無錢出糧，有錢買人」：

拿高士文：我不知他們如何做到

他們的豪華收購行動尚未完結，最新消息指出，巴塞已接近完成收購西維爾中堅祖利斯古迪，傳聞轉會費5000萬歐元，另加1000萬歐元附帶獎金條款。另外尚未計排住隊等加盟的車路士隊長艾斯派古達及左閘馬高斯阿朗素。

巴塞「有錢買人，無錢出糧」的謎之行為，令球圈中人摸不着頭腦，拜仁主帥拿高士文說：「巴塞是世上唯一一間球會雖然沒有錢，但仍可將想買的球員全部買下來。我不知道他們是怎樣做得到的。這有點奇怪，還有點瘋狂。」