東亞錦標賽︱內媒揭國足主帥恩高域陣前喪父　低調處理拒外界同情

內地傳媒今日報道，帶領中國國家隊出戰東亞足球錦標賽的塞爾維亞籍教練恩高域，在賽前數天突然得悉父親離世，但他未有立即回鄉，仍堅持帶隊完成比賽。

恩高域在比賽期間非但未有提及此事，更要求中國足協低調處理消息，希望避免影響球員情緒。



國足在今屆東亞足球錦標賽取得1勝1和1負，屈居日韓之後得季軍。外界雖批評國足最後一仗對香港時表現不濟，但普遍認為新帥恩高域表現合格，尤其是他帶領球隊逼和日本0：0，賽後更用一番熱血言論激勵球員。

恩高域首次帶領中國國家成年隊出戰大型賽事。（微博）

內地傳媒今日再揭露，原來恩高域的父親在東亞錦決賽周前數天——7月13日因突發疾病去世，享年85歲。內媒指，恩高域爸爸曾是一名體育記者，恩高域正是受他影響，才走上足球路。

而恩高域收到消息時正在青島跟國足集訓，雖然中國足協管理層支持恩高域先回鄉奔喪、再趕回日本指揮比賽。但恩高域經仔細考慮之後，他仍堅持跟球隊一起繼續備戰、完成比賽；甚至國足完成東亞錦後返回內地，他還要帶領球隊完成10日「封閉式訓練」，才啟往回國祭奠父親。

恩高域的父親是名體育記者，他對兒子的人生方向影響深遠。（微博）

報道指，有關消息在東亞錦決賽周期間一直未有傳開，是因為恩高域不希望家事影響球員情緒，也不希望球迷因為新聞同情自己及國足。

內地記者趙震表示：「恩高域在接受媒體訪問時從沒提及此事，換成我們國內某些教練，打和日本就會淚灑發布會了！有些東西真不是演出來的。恩高域的職業道德令人欽佩！」