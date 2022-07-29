Skechers行山鞋測試｜鞋底出自知名輪胎品牌　走中價路線先驚後喜

這次測試的行山鞋是Skechers「D'LUX TRAIL」。從未穿過Skechers的行山鞋，而且之前大多測試產品都動輒千幾兩千元一對，所以都很有興趣了解這對價錢屬於中檔的「D'LUX TRAIL」。



今次測試的行山鞋是Skechers「D'LUX TRAIL」。（顏銘輝攝）

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行山鞋簡介：

引述公關資料，「D'LUX TRAIL」行山鞋適合登山新手，配備升級版AIR COOLED GOGA MAT™透氣瑜珈鞋墊，有效防霉抗菌，而且鞋面具防潑水設計，再配合舒適緩震大底，為雙腳帶來良好舒適感，宛如踩在地毯上一般，同時具有絕佳的抓地力，在避震性及保護力之間取得良好的平衡。

這對鞋其中一個賣點是，大底使用知名輪胎品牌Goodyear的特製橡膠，為行山鞋提供良好抓地力、支撐性及防磨損性能。

第一次穿上腳感受：

先看外觀，設計平實，沒有什麼標奇立異，黑色配灰色，也是低調的顏色配搭，適合低調的山友；可能受其鞋面分色影響，覺得其中底好像幾厚。

由於「D'LUX TRAIL」標榜透氣瑜珈鞋墊，而從外看好像幾厚底，給予我心理預期，會不會像踩在軟墊上呢？不過，當我穿上腳後，就覺得有點硬。

鞋頭方面，感覺設計幾寬闊，腳趾都可以舒服地活動，不會夾腳，幾適合闊腳掌的山友。

之後打算穿「D'LUX TRAIL」上班十日八日，作為開鞋，而且剛巧那段時間幾乎日日落雨，也不宜上山。上落班的路上，天天地濕路滑，雖然沒有滑倒過，但幾次覺得鞋底有打滑的感覺，所以多加小心，盡量全掌落地。

行過這種濕水的地面，便有打滑的感覺。（顏銘輝攝）

測試地點：

雨天過後，便是無間斷的酷熱暴曬天氣，為試鞋行了幾個地方，分別是九龍坑山、河背水塘、尖沙徑及吉澳。九龍坑山有無盡樓級及崎嶇斜路，河背水塘有馬路、山澗及家樂徑，尖沙徑是一條途經多個澗位的原始山徑，至於吉澳則是以石屎村徑為主。

除了尖沙徑外，還行了畢架山的滕竹徑，路況較狹窄及崎嶇。（顏銘輝攝）

吉澳的路就以石屎路為主。（顏銘輝攝）

測試感受：

由大埔頭出發行九龍坑山，就是測試「D'LUX TRAIL」在乾地的抓地力，行石屎樓級輕鬆過關。沿衛奕信徑上玉秀峰，途中有段崎嶇的斜路，泥石混合，其抓地力亦不錯，幫我穩健地上到玉秀峰。

在這種路面，抓地力過關。（顏銘輝攝）

至於行河背水塘及尖沙徑，我希望測試「D'LUX TRAIL」在濕地上的發揮。在河背營地旁有河背坑，落到澗旁，踏在濕泥濕石上。因為行街曾有打滑感覺，所以都戰戰兢兢，但令人驚喜的是，Goodyear鞋底在這裏沒有打滑。

尖沙徑是一條由沙田行出九龍的古道，路面原始，而且途經多條澗位，不時都有濕泥濕石。沿路都故意踩上多塊濕石，皆沒有打滑。後來在溪澗踩上一塊有青苔並斜向上的石頭，才覺得滑，未能站穩，但這是非戰之罪，其他同行朋友穿更昂貴的行山鞋也站不穩。

穿過有些越野跑鞋，當你一穿上去，就有種向前衝的感覺，但「D'LUX TRAIL」沒有這種讓你向前跑的衝動，屬於休閒的行山鞋。

「D'LUX TRAIL」聲稱有防撥水設計，而非防水，所以沒有特別測試其防水能力，但在開鞋及4次行山測試時，也感覺不到有水滲進來。

總結：

Skechers「D'LUX TRAIL」給我先驚後喜，在山地的抗滑能力比城市路更強，行山表現比行街好。如果用來休閒行山，也是個不錯的選擇。雖說中底略硬，講整體表現也屬中等，但論價位，Skechers「D'LUX TRAIL」也不是走高端路線，價錢900元有找，總不能用那些千幾兩千元的山鞋去比較。