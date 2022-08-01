女子歐國盃︱英格蘭擊敗德國首奪大賽錦標 凱利後備奠勝除衫慶祝
撰文：蕭通
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女子歐洲國家盃決賽，主辦國英格蘭加時2：1擊敗德國，首度在大賽稱冠。
上半場雙方互交白卷，到下半場62分鐘，英格蘭由後備上陣的東妮（Ella Toone）打開紀錄，領先1：0。可惜優勢未能持久，德國成功在79分鐘追成平手，需要加時作賽。
統計數據上，英格蘭及德國平分秋色，控球接近五五之比，英格蘭13次埋門8次中目標，而德國16射7中。
+5
到加時下半場的110分鐘，另一位英格蘭後備球員凱利（Chloe Kelly）近門射入，將比數再次領先至2：1，助英格蘭女足首奪大賽錦標。
去年5月，凱利為曼城上陣時膝部前十字韌帶重傷，到今年4月才復出。
這是英格蘭足球史上第二項大賽冠軍，上一次是男足在1966年贏得世界盃。去年英格蘭男足曾打入歐國盃決賽，可惜在互射12碼不敵意大利。
chloe kelly you legend 🤍 #WEURO2022 pic.twitter.com/s2LwJoNRZo— sai (@meteoras) July 31, 2022
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