歐洲超級盃｜賓施馬破魯爾紀錄奪冠 安察洛堤：他是世界最佳球員
撰文：趙子晉
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皇家馬德里憑阿拉巴及賓施馬上﹑下半場各建一功，歐洲超級盃兩球淨勝法蘭克福奪冠。捧盃同時，以隊長身份領軍的賓施馬雙喜臨門，更打破名宿魯爾的史上入球紀錄。
皇馬與法蘭克福爭奪歐洲超級盃殊榮，先由阿拉巴門前射入空門開紀錄，其後賓施馬下半場禁區內撞射建功，結果兩球淨勝對手奪冠，皇馬第5次捧走歐超盃錦標。
賓施馬首度戴上隊長臂章捧盃，同時寫下另一的皇馬里程碑。這名法國尖刀今仗攻入效力皇馬以來的第324球，超越名宿魯爾，成為皇馬史上入球王的次席，與首位的C朗拿度還差126球。
將帥盛讚賓施馬
賓施馬再添一冠，爭逐金球獎再添本錢，隊友卡斯米路預言金球獎將是這名法國射手的囊中物，「過往幾年我們有每年轟入50球的怪物，眾人的目光不在賓施馬身上，但他由始至終也是世界上最好的中鋒。他將贏得金球獎，因為沒有人能夠威脅他。」
皇馬主帥安察洛堤再度盛讚賓施馬在隊中的作用性，「他（賓施馬）是隊中最關鍵的球員，全憑他的入球，我們才可奪得歐聯，毫無疑問，他就是世界最佳球員。」
皇馬鐵衛神奇封阻
另外，皇馬鐵衛艾達米列達奧（Eder Militao）防守時展露出無比的韌性，法蘭克福上半場一次左路攻勢，倘若成功傳中，後患無窮。為了封阻對手傳球路線，米列達奧奮不顧身，飛到盡擋走對方傳中，其後即使失平衡倒地，立即翻滾起身，繼續向對手球員進逼。
Eder Militao's fast forward roll to get back into play. Defensive speed demon. 🤌🏾#UEFASuperCup2022 #Supercup2022 #RealMadrid #RealMadridEintracht pic.twitter.com/OWESSVDObQ— Siddhant Singh (@siddhantxingh) August 10, 2022
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