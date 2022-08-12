英超熱話｜蘭歷克加入倒曼聯米行列 公開勸奧地利高大中鋒留隊
撰文：趙子晉
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「見過鬼會怕黑」，曾帶領曼聯的主帥雲高爾，離任後擔任荷蘭國家隊教頭。每當旗下球員與曼聯扯上關係時，隨即「耍手擰頭」，勸喻他們不要加盟紅魔鬼。奧地利主帥蘭歷克有樣學樣，公開勸麾下留隊比加盟曼聯更好。
蘭歷克（Ralf Rangnick）早前擔任曼聯顧問一職，卻盛傳現任主帥坦赫格無意與他合作，故此無癮辭職，專注執教奧地利國家隊。
曼聯前線缺人，只得C朗拿度及安東尼馬迪爾兩名前鋒，薩爾斯堡的「新夏蘭特」積斯高（Benjamin Sesko）「內部調職」加盟萊比錫，先請紅魔鬼「食檸檬」。
效力史特加﹑身高2米的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）亦是曼聯目標之一，他與球隊的合約至明夏屆滿。這名高大的奧地利中鋒在2020/21球季，貢獻16個聯賽入球，可惜上季因傷半季沒有上陣，他亦能攻入6球，所以吸引曼聯﹑車路士及愛華頓的注視。
蘭歷克接受奧地利《天空體育》訪問時，談及卡拉積錫的前途問題，公開表達他的意見，「最重要的是沙沙（卡拉積錫）無傷無病，才有可能保持最佳的水平，若果他留在史特加的話，我相信對他的發展沒有壞處。」
留在史特加，即是不要加盟曼聯，蘭歷克公開「倒曼聯米」，令人想起雲高爾。這名現任荷蘭國家隊主帥曾經勸坦赫格考慮清楚，才好接掌曼聯。紅魔鬼早前青睞阿積士的祖利安添巴（Jurrien Timber），雲高爾再度發功，結果這名荷蘭國腳留隊。
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